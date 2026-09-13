Horóscopo del domingo 13 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Desde ayer encaran temas que recién entre jueves y viernes podrán ordenar. No se preocupen por asuntos menores y aprovechen el domingo para salir.

Tauro

No dejen pasar el día sin un buen encuentro con amigos que hace mucho no ven. Todo resultará más disfrutable si ustedes toman la iniciativa.

Géminis

Su comunicación está exigente, pero este domingo invita a salidas y paseos que hace tiempo no realizan. Anímense a disfrutar de un día diferente.

Cáncer

No es el mejor domingo del mes, pero sí una buena oportunidad para reencontrarse con amigos que hace mucho no ven. Propongan el encuentro.

Leo

Con Libra podrán proyectar asuntos a futuro que han postergado en los últimos días. La sociabilidad tiene hoy un peso importante.

Virgo

No se apuren a hacer aquello que no tienen ganas de encarar. Todo lo que puedan proyectar para el próximo fin de semana será más oportuno.

Libra

La Luna y Mercurio en su signo los convierten en el centro de cualquier reunión. No dejen pasar el día sin abordar un asunto importante.

Horóscopo

Escorpio

Hay afectos que no se pierden y eso los ayuda a sentirse bien con ustedes mismos. Es un día apropiado para salir con amigos o en pareja.

Sagitario

Todo se encamina de la forma más conveniente y es positivo que mantengan el equilibrio. No se apuren: esperen al jueves.

Capricornio

Se muestran demasiado dubitativos y poco estables. Virgo y Tauro serán buenos aliados para ayudarlos a encarar asuntos personales.

Acuario

Su comunicación resulta muy oportuna y sienten que los escuchan y, sobre todo, los entienden frente a tareas que han postergado. Es hora de encararlas.

Piscis

Su comunicación mejora mucho y eso los lleva a sentirse bien con quienes los rodean. No se apuren: todo será mejor si actúan con naturalidad.

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