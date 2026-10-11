Horóscopo del domingo 11 de octubre de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Crece el deseo de concluir el fin de semana; sin embargo, el panorama cobrará el ritmo deseado recién el miércoles. La consigna de hoy exige moderación.

Tauro

Para asegurar un inicio de semana favorable, resulta indispensable cerrar el día con calma. El consejo de Libra aportará la serenidad requerida.

Géminis

Su mensaje destaca por su claridad, condición que perderá nitidez mañana. Conviene aprovechar hoy para definir aquellas iniciativas que aún aguardan respuesta.

Cáncer

El tránsito lunar por Escorpio facilitará el destrabe de un asunto familiar pendiente. Mantengan la perseverancia: el esfuerzo sostenido dará frutos.

Leo

Las primeras horas ofrecerán dinamismo; no obstante, con el transcurso del día puede aflorar el cansancio. Se aconseja acotar el diálogo a lo esencial.

Virgo

Jornada determinante para poner fin a una preocupación personal. Conforme avance la tarde, el panorama mostrará una evolución mejor a la prevista.

Libra

Sostienen un domingo de intensa actividad social. Privilegien la sencillez en sus planteos: la sobriedad garantizará los mejores resultados.

Horóscopo

Escorpio

El ingreso de la Luna en su signo refuerza la determinación para encarar la semana sin postergar asuntos. El momento es idóneo para trazar proyecciones.

Sagitario

Libra brinda el respaldo necesario para resolver un tema personal, mientras Escorpio habilita un diálogo postergado. La fluidez acompañará las gestiones.

Capricornio

Si solicitan su criterio, conviene abstenerse de emitirlo para evitar controversias. Enfoquen la mirada en el próximo fin de semana, cuando retomarán el control.

Acuario

El carisma abrirá puertas. La conducta aconsejable sugiere apartar dilemas personales pendientes por hoy y apoyarse en la colaboración de Libra.

Piscis

El ánimo mostrará una mejoría constante. La proximidad de la Luna en Escorpio anticipa un inicio de semana caracterizado por una reserva estratégica.

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