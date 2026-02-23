Smiths Detection proporciona a la Aduana de El Salvador escáneres de rayos X de última generación para brindar inspecciones rápidas y confiables

La implementación de los equipos ayudará a detectar y disuadir el contrabando y el tráfico de drogas, fortaleciendo la seguridad fronteriza y reduciendo la dependencia de las inspecciones manuales

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Smiths Detection, líder mundial en tecnologías de detección de amenazas e inspección de seguridad, anunció hoy la adjudicación de un contrato para suministrar a la Aduana de El Salvador un conjunto de sistemas de inspección por rayos X de alta energía para carga y vehículos pesados (HCV) para la inspección de vehículos y contenedores. La infraestructura facilitará una inspección rápida y confiable en puntos fronterizos mediante imágenes de alta calidad.

El contrato incluye el HCVP Z60 (portal de acceso desde el automóvil), diseñado para optimizar la eficiencia del escaneo de carga y apoyar las operaciones de gestión de riesgos. El sistema puede escanear entre 100 y 120 vehículos por hora, lo que ayuda a los equipos de aduanas a identificar amenazas y reduce la necesidad de inspecciones manuales.

La implementación también incluye el HCVM XT, un sistema móvil de inspección por rayos X que puede trasladarse entre diferentes ubicaciones. Con un tamaño mínimo y requisitos de infraestructura externa limitados, el sistema es ideal para entornos operativos exigentes. Smiths Detection realizará la implementación con el apoyo de Global Customs Solutions.

Todos los sistemas de inspección de HCV pueden configurarse con herramientas de mejora de imágenes y algoritmos avanzados, incluyendo opciones de aprendizaje automático, para permitir un análisis de imágenes más rápido y consistente. Estas capacidades están diseñadas para mejorar el rendimiento y ayudar a las agencias fronterizas a identificar mercancías ilícitas y envíos de alto riesgo con mayor confianza.

Germán Castro, gerente de Desarrollo Comercial de Smiths Detection, comentó: “Nos enorgullece continuar nuestra relación con la Aduana de El Salvador. Diariamente, grandes volúmenes de mercancías y vehículos pasan por los puntos de entrada y salida de El Salvador. Nuestra tecnología de inspección integrada ayudará a los equipos aduaneros a inspeccionar una amplia gama de vehículos y mercancías de manera eficiente, manteniendo al mismo tiempo el flujo del comercio legítimo“.

Acerca de Smiths Detection:

Smiths Detection es líder mundial en tecnologías de detección y análisis de amenazas para la aviación, puertos y fronteras, seguridad urbana y defensa. Con más de 70 años de experiencia comprobada, Smiths Detection ofrece las soluciones necesarias para proteger a la sociedad de la amenaza y el tráfico ilegal de explosivos, armas prohibidas, contrabando, sustancias químicas tóxicas, agentes biológicos y narcóticos, contribuyendo así a un mundo más seguro.

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