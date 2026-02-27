Revenue Analytics presenta una nueva experiencia escalable de Climber RMS para hoteles en cada una de las etapas

ATLANTA Y LISBOA, Portugal--(BUSINESS WIRE)--Revenue Analytics, líder en la optimización de ingresos y márgenes impulsada por IA, anunció hoy el lanzamiento de una experiencia recientemente mejorada de Climber RMS que permite a hoteles en cada etapa de madurez de sus ingresos automatizar las decisiones de precios, operar de manera más estratégica y escalar su desempeño de ingresos sin agregar complejidad operativa.





La plataforma mejorada de Climber RMS ofrece tres etapas progresivas, Smart Pricing, Growth y Pro, diseñadas para adaptarse a la sofisticación comercial y las necesidades operativas de cada hotel. Con base en un sistema unificado, Climber RMS permite a los hoteles comenzar con la automatización esencial de precios y evolucionar sin problemas hacia estrategias de ingresos avanzadas basadas en IA, manteniendo al mismo tiempo total control, transparencia y visibilidad del rendimiento.

“No todos los hoteles parten del mismo punto y no deberían verse obligados a adoptar la misma solución”, comentó Mário Mouraz, vicepresidente sénior de Revenue Analytics para Latinoamérica. “Climber RMS ofrece a los hoteleros una vía más inteligente y flexible hacia la automatización. Los equipos pueden empezar con las capacidades que necesitan hoy e implementar estrategias de ingresos más sofisticadas con el tiempo”.

En las tres etapas, Climber RMS reemplaza los flujos de trabajo manuales basados ​​en hojas de cálculo con automatización inteligente. La IA monitorea continuamente los cambios en la demanda, los niveles de ocupación y la competencia, ajustando dinámicamente las recomendaciones de precios para proteger los márgenes y captar oportunidades de ingresos adicionales en tiempo real.

Gracias a la experiencia mejorada de Climber RMS, los hoteles se benefician de lo siguiente:

Precios automatizados con control: hay actualizaciones de tarifas hasta seis o doce veces al día, dependiendo de la etapa, con reglas claras y total transparencia en el impacto en el rendimiento.

Inteligencia comercial progresiva: desde BI Overview y Pickup Calendar hasta Advanced Pickup y Forecasting, los hoteles obtienen mayor visibilidad a medida que escalan.

Capacidades estratégicas impulsadas por IA: RMS Pro incluye inteligencia artificial avanzada, gestión de grupos, precios dinámicos por ocupación de categoría y reuniones de revisión de desempeño estructuradas.

Crecimiento escalable sin interrupciones: los hoteles pueden adoptar la automatización en el nivel adecuado hoy y actualizarse sin problemas a medida que evoluciona su complejidad comercial, sin necesidad de cambiar de sistema.

“Nuestro objetivo es que la inteligencia de gestión de ingresos sea práctica, accesible y aplicable a la rutina diaria del hotel“, añadió Mouraz. “Con Climber RMS, los hoteleros no necesitan invertir demasiado al principio. Pueden adoptar el nivel adecuado de automatización ahora e implementar estrategias más avanzadas con el tiempo a medida que avanzan“.

La experiencia mejorada de Climber RMS ya está disponible para hoteles independientes, cadenas regionales y operaciones multipropiedad en Europa y Latinoamérica. Los clientes actuales pueden consultar las opciones de actualización a través de su representante de Revenue Analytics.

Acerca de Revenue Analytics

Revenue Analytics transforma datos complejos en una ventaja competitiva. Como líder en optimización de ingresos y márgenes basada en IA, sus soluciones innovadoras ayudan a las empresas a aumentar sus ganancias e impulsar el rendimiento de las ventas mediante información práctica y análisis predictivo. Revenue Analytics permite la toma de decisiones de precios de forma más inteligente para generar mayores ganancias. Vea más información en revenueanalytics.ai.

Como parte de la serie de productos de Revenue Analytics, Climber RMS es un sistema de gestión de ingresos basado en la nube que ayuda a cadenas hoteleras boutique, independientes y regionales a maximizar la rentabilidad a través de recomendaciones de precios inteligentes y automatizadas.

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