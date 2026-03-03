Pan-American Life Insurance Group reporta resultados récord en 2025; las primas alcanzan los $1.86 mil millones y la utilidad neta registra $110 millones al iniciar su 115.º año de trayectoria

NUEVA ORLEANS, Luisiana--(BUSINESS WIRE)--Pan-American Life Insurance Group (PALIG), proveedor líder de seguros de vida, accidentes y salud a través de las Américas, anunció hoy resultados financieros récord correspondientes al año completo finalizado el 31 de diciembre de 2025*, marcando el desempeño más sólido en los 115 años de historia de la compañía.





Durante el año, las primas totales alcanzaron un nivel récord de $1.86 mil millones, un aumento interanual de 8.0%, lo que refleja un sólido desempeño en las principales líneas de negocio. El ingreso operativo antes de impuestos (PTOI, por sus siglas en inglés) se incrementó hasta casi $115 millones, mientras que la utilidad neta alcanzó $110 millones, impulsada por el crecimiento sostenido de primas, desempeño técnico favorable y sólidos ingresos por inversiones.

Los activos totales crecieron hasta $7.5 mil millones, y el patrimonio total bajo GAAP aumentó 15% hasta $1.4 mil millones. El patrimonio GAAP, excluyendo el otro resultado integral acumulado (AOCI, por sus siglas en inglés), alcanzó $1.5 mil millones, reforzando la posición de capital y la flexibilidad financiera de PALIG.

La trayectoria de crecimiento de PALIG continúa acelerándose. Tras superar los $1 mil millones en primas durante sus primeros 105 años, la compañía casi duplicó ese nivel en la década siguiente, un ritmo que refleja tanto la fortaleza de su plataforma como las crecientes oportunidades de mercado en su presencia regional.

“Estos resultados reflejan nuestra continua solidez financiera y una ejecución disciplinada,” señaló José S. Suquet, Presidente de la Junta Directiva y Director Ejecutivo (CEO) de Pan-American Life Insurance Group. “El Grupo se mantiene bien posicionado, con uno de los equipos de liderazgo más sólidos de la industria, una presencia en expansión en las Américas y una clara estrategia de crecimiento. Nuestra misión siempre ha sido estar presentes cuando las personas más nos necesitan, y estos resultados demuestran nuestra capacidad para cumplir ese compromiso mientras continuamos construyendo para el futuro.”

*Cifras GAAP no auditadas.

ACERCA DE PAN‑AMERICAN LIFE INSURANCE GROUP (PALIG)

Fundada en 1911 y con sede en Nueva Orleans, Pan‑American Life Insurance Group (PALIG) ofrece seguros de vida, accidentes y salud a más de 7.1 millones de asegurados en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Con operaciones en 22 países y más de 2,200 colaboradores, PALIG cuenta con una calificación de solidez financiera A (Sólida) de Fitch Ratings y A (Excelente) de AM Best, y brinda protección financiera confiable y bienestar a lo largo de la vida. Conozca más sobre cómo somos Confianza Toda la Vida en palig.com.

Contacts



Media Relations Contact:

Marta C. Reeves

MReeves@palig.com

Isabel Abislaiman

Isabel.Abislaiman@omc.com