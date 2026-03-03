Motive presenta Beacon: ahora, los líderes de operaciones físicas en México podrán rastrear miles de millones de pesos en equipos y maximizar el uso de sus activos

Un dispositivo bluetooth compacto y resistente, diseñado para ofrecer alertas frecuentes en tránsito, con el poder de la Red de Cobertura Motive

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--Motive, la plataforma de IA para las operaciones físicas, presentó hoy Beacon de Motive, un dispositivo de rastreo sutil y resistente que ayuda a los equipos que operan en México a localizar rápidamente contenedores y equipos pequeños que los rastreadores GPS tradicionales suelen pasar por alto debido a su tamaño o valor. Beacon de Motive cuenta con todo el respaldo de la Red de Cobertura Motive, la red cada vez más popular de la empresa que se apoya en sus unidades Vehicle Gateway y otros dispositivos con la Fleet App y la Driver App de Motive para detectar rastreadores Beacon mediante bluetooth, lo que permite conocer de forma segura su ubicación más reciente. Gracias a la Red de Cobertura Motive, Beacon ofrece a las empresas la visibilidad que necesitan para maximizar la utilización de activos, encontrar equipos entre distintos sitios de trabajo y evitar extravíos.









En la actualidad, los líderes de operaciones físicas en México se enfrentan a un importante desafío: cómo rastrear activos por un valor de miles de millones de pesos que se encuentran distribuidos en plantas, almacenes y otros lugares de trabajo, para que los proyectos de cualquier industria, como construcción, servicios de campo, infraestructura o logística, puedan seguir en pie sin gastos adicionales inesperados. Sin una tecnología precisa de rastreo, la planificación de recursos se convierte simplemente en un conjunto de costosas conjeturas, la utilización se ve afectada y las compras innecesarias pasan a ser parte del día a día.

Beacon de Motive se desarrolló para apoyar a diferentes tipos de industrias, como construcción, servicios de campo, logística, servicios públicos y mantenimiento vial y de espacios verd es, para que puedan afrontar el complejo y acelerado universo de las operaciones físicas. Ya sea para rastrear herramientas en los sitios de trabajo, contenedores en los almacenes o generadores portátiles en tránsito, la infraestructura avanzada de Beacon permite detectar cuando un activo se encuentra fuera del sitio o en la ruta, y así dar seguimiento sutilmente a la ubicación de los activos y equipos de menor tamaño que suelen transportarse.

“En México, el extravío de equipos puede costarles a las organizaciones millones de pesos al año, e incluso interrumpir proyectos críticos”, afirmó Omar Camacho, Gerente General de Motive México. “Beacon ayuda a los equipos a encontrar rápidamente sus contenedores, herramientas y equipos pequeños usando la plataforma de Motive. Al simplificar y optimizar la búsqueda de activos, Beacon permite reducir la tasa de extravíos, ahorrar tiempo y mantener el normal funcionamiento de las operaciones".

"Cuando gestionas más de 4,000 activos, Beacon de Motive revoluciona tu empresa", manifestó Cristian Zuniga, Líder de Telemetría Regional en CRH Americas Materials. "Es la solución que necesitábamos: ligera y fácil de instalar en todos nuestros activos, desde drones hasta equipos de muestreo. Ahora podemos visualizar toda la información relevante en un solo lugar para conocer cómo se están utilizando nuestros equipos, con qué frecuencia y cuáles se están infrautilizando. Este nivel de detalle nos ayuda a ahorrar dinero porque ahora podemos tomar decisiones más rápidas y más inteligentes sobre cuáles son los activos que debemos aumentar o reducir y también en qué debemos invertir".

Gracias a Beacon de Motive, los líderes de operaciones y los gerentes de equipos pueden encontrar fácilmente equipos y activos desde la misma plataforma que ya utilizan para gestionar todas sus operaciones:

Mejora la visibilidad con la Red de Cobertura Motive. Con Beacon, los equipos pueden recibir alertas frecuentes de rastreo en tránsito, incluso a cada minuto, si se utiliza junto con una unidad Vehicle Gateway de Motive. La creciente red de Motive de dispositivos conectados ofrece actualizaciones de ubicación más reciente para dar seguimiento a los activos de cada flota.

Con Beacon, los equipos pueden recibir alertas frecuentes de rastreo en tránsito, incluso a cada minuto, si se utiliza junto con una unidad Vehicle Gateway de Motive. La creciente red de Motive de dispositivos conectados ofrece actualizaciones de ubicación más reciente para dar seguimiento a los activos de cada flota. Maximiza el ROI de los equipos. Reasigna los equipos infrautilizados, dondequiera que estén, para aprovechar todos tus activos en todo momento. La información sobre los equipos y las herramientas que cuentan con dispositivos Beacon se muestran junto con las estadísticas de vehículos y operadores en la misma plataforma de Motive, para obtener una vista 360° sobre las operaciones en flotas mixtas. Las funcionalidades integradas para la generación de reportes históricos ayudan a rastrear movimientos de equipos a lo largo del tiempo, así como a identificar activos en desuso, optimizar la utilización y respaldar planificaciones más inteligentes a largo plazo.

Reasigna los equipos infrautilizados, dondequiera que estén, para aprovechar todos tus activos en todo momento. La información sobre los equipos y las herramientas que cuentan con dispositivos Beacon se muestran junto con las estadísticas de vehículos y operadores en la misma plataforma de Motive, para obtener una vista 360° sobre las operaciones en flotas mixtas. Las funcionalidades integradas para la generación de reportes históricos ayudan a rastrear movimientos de equipos a lo largo del tiempo, así como a identificar activos en desuso, optimizar la utilización y respaldar planificaciones más inteligentes a largo plazo. Recupera rápidamente los equipos extraviados. Localiza con facilidad aquellos activos olvidados en un sitio de trabajo o que estén siendo transportados en el vehículo equivocado para evitar demoras y costosos malentendidos. Las mejoras en el Panel de Motive, disponibles próximamente, permitirán agrupar de forma automática los equipos con los operadores y vehículos de la organización, para que los administradores puedan ver en todo momento dónde se encuentra cada activo. Los gerentes recibirán alertas cuando los equipos abandonen las áreas con geocerca aprobadas o se encuentren en el vehículo equivocado.

Localiza con facilidad aquellos activos olvidados en un sitio de trabajo o que estén siendo transportados en el vehículo equivocado para evitar demoras y costosos malentendidos. Las mejoras en el Panel de Motive, disponibles próximamente, permitirán agrupar de forma automática los equipos con los operadores y vehículos de la organización, para que los administradores puedan ver en todo momento dónde se encuentra cada activo. Los gerentes recibirán alertas cuando los equipos abandonen las áreas con geocerca aprobadas o se encuentren en el vehículo equivocado. Instala fácilmente las unidades y rastréalas sin tanto esfuerzo. Gracias a las opciones flexibles de instalación y el diseño compacto y resistente de las unidades Beacon, es muy fácil instalarlas en cualquier equipo. Con Beacon, las organizaciones ahora pueden rastrear activos que antes no podían, por cuestiones de tamaño o de costos, y lo hacen de una manera rentable. Al tener una batería reemplazable con una vida útil de 4 años y estar integrado a la perfección con el Panel de Flotas de Motive, el dispositivo Beacon está pensado para ofrecer visibilidad por muchos años con un mantenimiento mínimo.

Para conocer más sobre Beacon de Motive, visita: gomotive.com/es-mx/productos/beacon/ y accede a nuestro blog. Descubre cómo Beacon amplía la variedad de soluciones líderes en el mercado para el rastreo de activos que ofrece Motive, como el Vehicle Gateway y el Asset Gateway Mini, en: gomotive.com/es-mx/productos/monitoreo-de-equipos/.

Acerca de Motive

Motive brinda a las personas que realizan operaciones físicas herramientas que incrementan la seguridad, productividad y rentabilidad de su trabajo. Por primera vez, tus equipos de seguridad y operaciones pueden administrar todo lo relacionado con sus operadores, vehículos, equipos y flotas en un solo lugar. Más de 100,000 negocios, desde pequeñas hasta grandes empresas, como Halliburton, KONE, Komatsu, NBC Universal y Maersk, utilizan Motive en una variedad de industrias: transporte y logística, construcción, energía, servicios de campo, fabricación, agricultura, alimentos y bebidas, ventas minoristas, recolección de residuos y sector público.

Para obtener más información, visita gomotive.com/es-mx.

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