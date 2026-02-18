Motive amplía su plataforma de IA para automatizar la gestión de calificación de operadores, cumplimiento y fuerza de trabajo y ahorrar tiempo de tareas administrativas a los equipos

Las nuevas funcionalidades de la solución de Gestión de la Fuerza de Trabajo, potenciadas con IA, permiten dejar atrás el control manual de la documentación, reducir el riesgo de incumplimiento normativo y evitar costosas interrupciones

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--Motive, la plataforma de IA pensada para las operaciones físicas, anunció hoy nuevas funcionalidades avanzadas de IA como una ampliación de su solución de Gestión de la Fuerza de Trabajo, con el objetivo de continuar ayudando a las organizaciones a superar uno de los desafíos más importantes: administrar y potenciar a los equipos de primera línea a gran escala. Estas nuevas capacidades buscan brindar a las organizaciones un espacio único en el que puedan dar seguimiento y gestionar los procesos críticos asociados a la fuerza de trabajo, como la documentación de cumplimiento, los registros de horario y los entrenamientos. Todo esto con el objetivo de reducir las tareas administrativas, agilizar el cumplimiento normativo e impulsar la productividad para todas las operaciones físicas.









En la economía física, más de la mitad de las organizaciones todavía administran manualmente los procesos de su fuerza de trabajo, como la documentación de los operadores, y para ello utilizan hojas de cálculo, archivos impresos y sistemas desconectados. En consecuencia, la carga termina siendo monumental para los reducidos equipos administrativos.1 Todo esto lleva, por ejemplo, a incumplimientos en la renovación de las licencias de conducir, controles de salud y otros documentos obligatorios, a registros con información faltante o imprecisa, o a que los operadores no puedan salir a la ruta por no cumplir con lo exigido por las autoridades, bajo la lupa de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México.

“En México, los equipos de operaciones físicas han estado estancados durante años en procesos manuales y desconectados para la gestión de la fuerza de trabajo. Pero la IA llegó para transformar todo esto”, afirmó Omar Camacho, Gerente General de Motive México. “Gracias a estas nuevas funcionalidades, Motive logra automatizar las tareas tediosas no solo para que las organizaciones mexicanas puedan mantenerse al día más fácilmente y enfrentar las auditorías en constante evolución, sino también para que puedan trabajar con un nivel de velocidad, visibilidad y eficiencia jamás visto. Representa una transformación increíble: pasar de procesos en papel a una gestión inteligente de la fuerza de trabajo a gran escala".

“Antes de Motive, gestionar el cumplimiento normativo requería una coordinación que consumía mucho tiempo y una supervisión constante que ralentizaba el negocio”, expresó Salvador Ruiz Vazquez, Controller en Autotransportes Pilot. “Motive nos ayudó a automatizar y centralizar estos flujos de trabajo, lo que nos brinda visibilidad en tiempo real sin afectar las operaciones. Ahora nuestros equipos pueden concentrarse en lo que más importa y dejar de preocuparse por el cumplimiento normativo."

Estas son algunas de las nuevas capacidades de la solución de Gestión de la Fuerza de Trabajo basada en IA:

Tutorial "Documentos de calificación de operadores": Garantiza la correcta calificación de los operadores al bloquear automáticamente el uso de los vehículos o el inicio del turno de servicio si tienen documentación faltante o vencida. Las organizaciones pueden configurar cuáles son los documentos requeridos y las reglas de cumplimiento aplicables, así como ayudar a los operadores para que puedan subsanar su situación cargando rápidamente la documentación dentro de la app. Ahora, los gerentes pueden reducir los incumplimientos y tener todo listo para las auditorías con una supervisión manual mínima.

Garantiza la correcta calificación de los operadores al bloquear automáticamente el uso de los vehículos o el inicio del turno de servicio si tienen documentación faltante o vencida. Las organizaciones pueden configurar cuáles son los documentos requeridos y las reglas de cumplimiento aplicables, así como ayudar a los operadores para que puedan subsanar su situación cargando rápidamente la documentación dentro de la app. Ahora, los gerentes pueden reducir los incumplimientos y tener todo listo para las auditorías con una supervisión manual mínima. Nuevo Centro de Gestión de la Fuerza de Trabajo: Conecta los perfiles de los operadores y la información sobre la fuerza de trabajo en un solo lugar, con estadísticas basadas en IA para que los líderes puedan detectar riesgos, ajustar entrenamientos y mejorar la productividad. Las organizaciones pueden identificar rápidamente los problemas laborales o de cumplimiento y generar reportes en tiempo real sin extraer datos de forma manual. Esto permite reducir la carga administrativa y reforzar las operaciones de la fuerza de trabajo a gran escala.

La solución de Gestión de la Fuerza de Trabajo está integrada a la plataforma unificada de Motive basada en IA para digitalizar y automatizar los procesos críticos asociados a la fuerza de trabajo. Gracias a estas funcionalidades, es posible administrar personas y departamentos, así como operadores, vehículos y equipos, en un solo lugar. Todo esto permite dejar atrás los silos de datos y ofrecerles a los administradores una visibilidad 360° sobre la fuerza de trabajo. La solución de Gestión de la Fuerza de Trabajo de Motive, con un diseño integral y con toda la potencia de la IA, ayuda a las empresas a reducir las tareas manuales y repetitivas, así como a detectar riesgos de forma temprana, agilizar el cumplimiento y gestionar proactivamente la calificación de los operadores, para que los equipos puedan centrarse en lo que verdaderamente importa.

Para conocer más sobre las nuevas funcionalidades de Gestión de la Fuerza de Trabajo que ofrece Motive, visita la página web y accede a nuestro blog.

Acerca de Motive

Motive brinda a las personas que realizan operaciones físicas herramientas que incrementan la seguridad, productividad y rentabilidad de su trabajo. Por primera vez, tus equipos de seguridad y operaciones pueden administrar todo lo relacionado con sus operadores, vehículos, equipos y flotas en un solo lugar. Cerca de 100,000 negocios, desde pequeñas hasta grandes empresas, como Halliburton, KONE, Komatsu, NBC Universal y Maersk, utilizan Motive en una variedad de industrias: transporte y logística, construcción, energía, servicios de campo, fabricación, agricultura, alimentos y bebida, ventas minoristas, recolección de residuos y sector público.

Para obtener más información, visita gomotive.com/es-mx.

1 Según una encuesta interna de clientes sobre gestión de la fuerza de trabajo (2023).

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