NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--

Las mascotas de la FIFA World Cup 2026™ y representantes del Comité Anfitrión de Nueva York y Nueva Jersey, la Federación de Fútbol de EE. UU., la Federación Mexicana de Fútbol y la Selección de Fútbol de Canadá iluminan el Empire State Building a 100 días del inicio del torneo

El martes 3 de marzo, el Empire State Building brillará con los colores de las banderas de los tres países anfitriones (Estados Unidos, Canadá y México) para marcar oficialmente la cuenta regresiva hacia la FIFA World Cup 2026™.









Más temprano, el edificio fue el escenario de una ceremonia de iluminación especial que contó con la presencia de Alex Lasry, director ejecutivo del Comité Anfitrión de Nueva York y Nueva Jersey de la FIFA World Cup 26™; JT Batson, director ejecutivo y secretario general de la Federación de Fútbol de EE. UU.; Peter Augruso, presidente de la Selección de Fútbol de Canadá; Iñigo Riestra López, secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol; y las mascotas oficiales Maple™, Zayu™ y Clutch™. Después de la ceremonia, los invitados visitaron el Observatory Experience, elegido como la atracción número uno de Nueva York por cuarto año consecutivo en los premios Tripadvisor Travelers’ Choice 2025: Best of the Best Things to Do, y se tomaron fotos en los observatorios de los pisos 86 y 102.

“El Empire State Building es desde hace décadas un punto de encuentro global y un símbolo de Nueva York, y pocos eventos reúnen a las personas como la Copa del Mundo”, afirmó Tony Malkin, presidente y director ejecutivo de Empire State Realty Trust. “Con la mirada puesta en 2026, nos enorgullece iluminar nuestra torre en homenaje a las tres naciones anfitrionas y esperamos recibir en nuestros emblemáticos observatorios a fanáticos de todo el mundo”.

La FIFA World Cup 2026™ será la primera edición organizada por tres países (Canadá, México y Estados Unidos) y reunirá a 48 selecciones que competirán en 16 ciudades anfitrionas de América del Norte. El torneo comenzará el jueves 11 de junio de 2026. La región de Nueva York y Nueva Jersey será sede de varios partidos, incluida la final, que se disputará en el MetLife Stadium.

“Faltan 100 días para la FIFA World Cup 2026 y no hay escenario más emblemático para celebrarlo que el Empire State Building, que esta noche se ilumina con los colores de las tres naciones anfitrionas”, señaló Alex Lasry, director ejecutivo del Comité Anfitrión de Nueva York y Nueva Jersey. “Estamos orgullosos de recibir ocho partidos en Nueva Jersey, incluida la final. Desde la silueta de la ciudad hasta la costa, la expectativa crece en toda la región mientras nos preparamos para dar la bienvenida al mundo al mayor evento deportivo de la historia”.

Para más información sobre la iluminación especial y las entradas al Empire State Building, puede visitar el sitio web oficial o enviar la palabra CONNECT al 274-16 para recibir actualizaciones en tiempo real. Las imágenes en alta resolución y el material audiovisual de la ceremonia están disponibles para su descarga en el enlace correspondiente.

Acerca del Empire State Building

El Empire State Building, conocido como “el edificio más famoso del mundo” y propiedad de Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), se eleva 1454 pies (443 metros) sobre Midtown Manhattan, desde la base hasta la antena. Con una inversión de 165 millones de dólares, la empresa transformó por completo el Observatory Experience e incorporó un acceso exclusivo para visitantes, un museo interactivo con nueve galerías y un observatorio en el piso 102 con ventanales de piso a techo. El recorrido culmina en el mundialmente reconocido observatorio del piso 86 , el único al aire libre con vistas panorámicas de 360 grados de Nueva York y sus alrededores, y conecta a los visitantes con la esencia de la ciudad, desde la historia emblemática del edificio hasta su lugar actual en la cultura popular. Cada año, millones de personas eligen el Observatory Experience. Tripadvisor lo ubicó como la atracción número uno de Nueva York por cuarto año consecutivo en los premios Travelers’ Choice 2025: Best of the Best Things to Do. El American Institute of Architects lo distinguió como “el edificio favorito de Estados Unidos”, mientras que Uber lo señaló como el destino turístico más popular del mundo y Lonely Planet lo incluyó como la principal atracción de Nueva York en su Ultimate Travel List.

Desde 2011, el edificio funciona totalmente con electricidad eólica renovable y en sus numerosos pisos se aloja una diversa gama de inquilinos de oficinas como LinkedIn y Shutterstock, así como opciones comerciales como STATE Grill and Bar, Tacombi y Starbucks. Para más información y para reservar entradas para la experiencia del Observatorio, visite esbnyc.com o siga la página web del edificio en Facebook, X (ex Twitter), Instagram, Weibo, YouTube o TikTok.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

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