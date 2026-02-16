K2 Partnering Solutions nombra a Srinivas Rao como nuevo director ejecutivo

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--K2 Partnering Solutions, líder global en soluciones tecnológicas y de talento orientadas a la consultoría, anunció hoy el nombramiento de Srinivas Rao como director ejecutivo.





Srinivas es un ejecutivo global con más de 28 años de trayectoria en la creación de valor, el crecimiento a escala y la transformación operativa en los ámbitos digital, de la consultoría, los servicios de TI y los servicios empresariales. Cuenta con una sólida experiencia en la dirección de organizaciones complejas y multimercado, y ha gestionado con éxito cuentas de resultados superiores a 800 millones de dólares, colaborando estrechamente con consejos de administración, patrocinadores y equipos directivos en Estados Unidos, Reino Unido, Europa, Oriente Medio y la región Asia-Pacífico (APAC).

En su etapa más reciente, Srinivas ocupó el cargo de director de negocio y fue miembro del Consejo Ejecutivo de LTIMindtree, donde fue responsable del impulso del crecimiento, la expansión de mercados, la gestión de relaciones estratégicas con clientes y el rendimiento operativo en un entorno regional de gran complejidad. Durante su etapa en la empresa, desempeñó un papel clave en el fortalecimiento de la ejecución de la estrategia de salida al mercado, el refuerzo de la disciplina de márgenes y la ampliación de las alianzas con clientes corporativos.

En sus anteriores cargos directivos en Sutherland, Conduent, Capgemini e Infosys, Srinivas ha impulsado de forma constante el crecimiento orgánico e inorgánico, la transformación de modelos operativos y una ejecución eficaz a gran escala, a menudo en entornos dinámicos y orientados al rendimiento, alineados con las expectativas de los inversores.

K2 Partnering Solutions inicia ahora una nueva fase de crecimiento, centrada en reforzar su modelo operativo global, ampliar las relaciones estratégicas con clientes y acelerar la creación de valor en sus áreas de Tecnología y Consultoría. El nombramiento de Srinivas refleja el compromiso de K2 Partnering Solutions con una ejecución disciplinada, un crecimiento sostenible y un liderazgo sólido, en el marco de la evolución continua de su plataforma y sus capacidades.

Con motivo de su nombramiento, Srinivas señaló:

«Me complace incorporarme a K2 Partnering Solutions en un momento clave de su trayectoria. La empresa cuenta con una base sólida, una posición diferenciada en el mercado y relaciones estrechas con clientes a nivel global. Espero trabajar junto al Consejo y al equipo directivo para afianzar este impulso, reforzar la ejecución, ampliar la plataforma y generar un crecimiento sostenible y valor para nuestros clientes, socios y profesionales».

Por su parte, Ashok Vemuri, presidente del Consejo, añadió:

«Srini aporta una combinación poco habitual de liderazgo global, rigor operativo y mentalidad de crecimiento. Su trayectoria en el crecimiento y desarrollo de organizaciones complejas, así como en la optimización del rendimiento, lo convierte en la persona idónea para liderar a K2 Partnering Solutions en su próxima etapa».

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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