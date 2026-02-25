iFOREX cotiza en la Bolsa de Valores de Londres

LIMASSOL, Chipre--(BUSINESS WIRE)--iFOREX celebra un hito histórico con su incorporación oficial al mercado principal de la Bolsa de Valores de Londres bajo el símbolo IFRX, con una valuación de £43,3 millones. Este logro representa un paso clave en el camino de iFOREX hacia convertirse en un líder global del sector financiero tecnológico, llevando innovación y nuevas oportunidades directamente a los operadores minoristas.

Durante casi 30 años, el compromiso de iFOREX con la innovación y la gestión disciplinada del riesgo ha impulsado una rentabilidad constante, respaldada por su tecnología propia. Gracias a la combinación de tecnología avanzada de operaciones financieras y un servicio al cliente de excelencia, la empresa responde eficazmente a las necesidades de los inversores modernos en un mercado dinámico.

A través de sus plataformas en línea y móviles propias, iFOREX ofrece a sus clientes minoristas acceso a más de 870 instrumentos financieros, entre ellos divisas, materias primas, índices, acciones, criptomonedas y ETFs. La empresa establece el estándar al anticipar las tendencias del mercado y mejorar de manera continua sus servicios, proporcionando una experiencia de inversión confiable, innovadora y potenciadora a nivel mundial.

La cotización en la Bolsa de Valores de Londres posiciona a iFOREX para acelerar su crecimiento y ampliar su presencia internacional. Este hito refuerza la posición de la empresa en el mercado y reafirma su compromiso con la expansión global, la innovación constante de su plataforma y la generación de valor sostenible a largo plazo para clientes y accionistas.

Itai Sadeh, director ejecutivo, comentó: “Nuestra admisión al mercado principal de la Bolsa de Valores de Londres representa un motivo de orgullo para iFOREX, mientras avanzamos en nuestra visión de convertirnos en un líder global del sector financiero tecnológico. Con una estrategia clara, tecnología propia y una plataforma sólida orientada a la expansión internacional, estamos bien posicionados para aprovechar las oportunidades que surjan y brindar valor sostenible a largo plazo a nuestros clientes y accionistas”.

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