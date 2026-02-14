Con nuevas oficinas en Ciudad de México y Toronto, PMG amplía su presencia a nivel global

Las nuevas oficinas regionales permiten que los equipos de PMG trabajen codo a codo con sus clientes en el mercado, donde más importa





DALLAS--(BUSINESS WIRE)--PMG, empresa independiente de servicios de marketing y tecnología, anunció hoy la apertura de dos nuevas oficinas en Ciudad de México, México, y Toronto, Canadá. Esta expansión representa un avance clave en el marco de la estrategia de crecimiento global de la empresa, a la vez que pone de manifiesto su compromiso sostenido con el desarrollo de personal calificado, tecnologías avanzadas y soluciones centradas en las necesidades de sus clientes.

Ciudad de México se convertirá en el centro estratégico para las operaciones de PMG en América Latina, fortaleciendo su presencia regional más allá de la oficina que se encuentra en Costa Rica. Esta nueva sede permitirá a la empresa ofrecer propuestas diseñadas a medida para los clientes de uno de los mercados más dinámicos y de mayor crecimiento de la región.

Del mismo modo, la oficina de Canadá permitirá a PMG expandir su presencia y ofrecerá el mismo nivel de propuestas locales para los clientes de la región. La empresa está invirtiendo en uno de los principales polos tecnológicos y de innovación de América del Norte para continuar fortaleciendo su expertise en analítica avanzada, ingeniería y marketing integrado, y la oficina de Toronto tendrá como eje el desarrollo de soluciones de ingeniería y tecnología.

Las nuevas sedes potencian el alcance de PMG y le permiten ofrecer sus servicios a clientes en toda América del Norte y más allá, aportando un conocimiento más profundo de los mercados locales y una integración global fluida. A través de Alli, su plataforma propia, PMG integra de manera única estrategias, medios, comercio y analítica, haciendo posible que los equipos trabajen de forma más inteligente, ágil y colaborativa. Este enfoque permite a su gente enfocarse en generar crecimiento medible e impulsar resultados concretos a largo plazo para la cartera de marcas con las que trabaja la empresa.

“PMG sostiene que el impacto más significativo surge de la combinación de personas excepcionales y tecnología de vanguardia”, afirmó George Popstefanov, fundador y director ejecutivo de PMG. “Expandirnos a Ciudad de México y Toronto nos permite acercar esa filosofía a nuestros clientes, incorporar personal de primer nivel y seguir desarrollando soluciones que impulsen resultados de negocio concretos. En definitiva, estas nuevas oficinas extienden la cultura de curiosidad, compromiso e impacto que caracteriza a PMG, creando una comunidad de talentos que reflejan la diversidad, la ambición y la creatividad de los clientes a los que acompañamos”.

PMG contratará personal para una amplia variedad de puestos en sus oficinas de Ciudad de México y Toronto. Para ver las vacantes disponibles a medida que se publiquen, visitá: https://www.pmg.com/careers

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts



Contacto de prensa:

Andrew Waber

andrew.waber@pmg.com