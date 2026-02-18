comforte AG e ITSS Global lanzan una solución que minimiza la exposición de datos confidenciales para los bancos que utilizan Temenos Transact

La nueva integración suma la protección centrada en los datos a Temenos Transact, lo que optimiza el cumplimiento normativo, la modernización segura y el análisis mediante IA.

WIESBADEN, Alemania--(BUSINESS WIRE)--comforte AG, líder mundial en seguridad centrada en datos, e ITSS Global, uno de los principales socios de Temenos, han anunciado una colaboración para ayudar a los bancos minoristas, comerciales y privados que utilizan Temenos Transact a eliminar los riesgos asociados con la información de identificación personal (IIP) y los datos de pago en texto sin cifrar en los sistemas bancarios centrales y sus entornos conectados.

A medida que los bancos aceleran la transformación digital y el uso de programas basados en datos, como la prevención del fraude y la IA, la exposición de datos confidenciales en todos los sistemas se ha convertido en una preocupación creciente. Los reguladores y las normas del sector en todo el mundo también están endureciendo los requisitos en cuanto a la forma en que los bancos protegen los datos confidenciales y demuestran el control en los entornos conectados, incluyendo la serie global de normas PCI DSS, los requisitos de privacidad y las expectativas en cuanto a capacidad de recuperación. La colaboración entre comforte e ITSS aborda estos retos con una solución desarrollada conjuntamente que amplía la protección de datos a los entornos Temenos Transact sin necesidad de una personalización compleja.

Provista por ITSS como parte de sus servicios Temenos, la integración aprovecha la tecnología TAMUNIO de comforte para la gestión centralizada de políticas, la tokenización y la destokenización controlada, lo que mantiene los datos confidenciales protegidos en todos los entornos y, al mismo tiempo, permite la generación de informes, el análisis y el procesamiento posterior, incluidos los flujos de trabajo de detección de fraudes y los conocimientos basados en IA a partir de los datos de Transact.

Convertir la seguridad en una herramienta facilitadora

“Ante el panorama actual de amenazas se nos exige pasar de proteger los sistemas a proteger los datos en sí”, explicó Henning Horst, director de tecnología de comforte. ”Los reguladores y auditores actuales esperan que los datos legibles permanezcan fuera del alcance de quienes no deben acceder a ellos. Junto con ITSS, ayudamos a los bancos a demostrar ese control y a avanzar más rápidamente en el análisis, las iniciativas contra el fraude y los programas de IA utilizando datos protegidos”.

Implementación segura en Temenos Transact

“A medida que los bancos modernizan sus entornos Temenos, el verdadero desafío en materia de seguridad ha dejado de ser el perímetro. Se trata de proteger los datos confidenciales a medida que se transfieren entre los sistemas centrales, las plataformas de análisis y la nube”, comentó Somasundaram M, director regional de ventas para Oriente Medio y África de ITSS. “Gracias a nuestra asociación con comforte, los clientes de Temenos pueden ahora integrar la tokenización centrada en los datos directamente en sus procesos de transformación. Esto reduce significativamente la exposición a infracciones de seguridad, favorece el cumplimiento de las normativas en constante evolución, como PCI DSS 4.0 y el RGPD, y permite a los bancos adoptar casos de uso basados en la nube, el análisis y la IA sin comprometer la soberanía de los datos ni el rendimiento”.

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Acerca de comforte AG

comforte AG es un proveedor líder de soluciones de seguridad centradas en los datos que permiten a las empresas proteger la información confidencial a lo largo de todo su ciclo de vida, al tiempo que mantienen su utilidad práctica para las operaciones comerciales. Con sede en Wiesbaden, Alemania, comforte es un socio de confianza para empresas de diversos sectores a nivel internacional. La plataforma de seguridad de datos TAMUNIO automatiza el descubrimiento, la clasificación y la protección de datos en entornos informáticos complejos. Con más de 25 años de experiencia, comforte protege los datos de más de 300 clientes globales, entre los que se encuentran líderes del sector como Visa y Mastercard, lo que les permite impulsar la transformación digital, optimizar las operaciones y lograr un crecimiento sostenible con confianza.

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Acerca de ITSS

ITSS Global es un proveedor de servicios y soluciones tecnológicas con sede en Ginebra y presencia en más de 25 ubicaciones estratégicas en todo el mundo. Desde 2001, ITSS Global ha obtenido los mejores resultados del sector gracias a su profunda experiencia en banca y sus sólidas capacidades técnicas, apoyando a las organizaciones con una modernización informática integral y una excelencia operativa. La empresa ofrece su experiencia en infraestructura, ciberseguridad y servicios gestionados para ayudar a los clientes a mejorar su rendimiento, reforzar la seguridad y crecer con confianza.

ITSS Global, socio de Temenos con numerosas certificaciones, ha prestado apoyo a más de 300 clientes en todo el mundo como integrador de sistemas en toda la suite de Temenos. Al mismo tiempo ofrece soluciones complementarias que amplían y mejoran el núcleo de Temenos, lo que permite una transformación bancaria preparada para el futuro gracias a la adaptabilidad de la nube, la habilitación de la inteligencia artificial y la innovación continua.

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