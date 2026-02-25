Belkin presenta su nueva colección de accesorios para Samsung Galaxy S26 Series

Los productos que integran esta gama han sido diseñados y optimizados especialmente para los productos que integran la Samsung Galaxy S26 Series. Entre las novedades se incluyen cinco accesorios provistos del sello «Designed for Samsung».

Desde cargadores rápidos Qi2 de 25 W a protectores de pantalla reforzados con tecnología Nano-Titan, cada producto ha sido pensado para proporcionar un rendimiento y una durabilidad excelentes para el día a día.

Esta línea consolida la posición de Belkin como fabricante de confianza para la nueva generación de dispositivos Galaxy.

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Belkin, fabricante líder en el mercado de la electrónica de consumo durante más de 40 años, anunció hoy el lanzamiento de una nueva colección de accesorios diseñados y optimizados especialmente para los dispositivos de Samsung Galaxy S26 Series. Desde cargadores inalámbricos rápidos y fiables con Qi2 de 25 W a protectores de pantalla diseñados para funcionar sin problemas con los sensores ultrasónicos de huellas dactilares y las pantallas de nueva generación, cada producto de la gama ha sido pensado y desarrollado para cubrir todas las necesidades de los usuarios de Galaxy S26.









Certificación «Designed for Samsung»

Desarrollados de acuerdo a los estándares de rendimiento, seguridad y compatibilidad del programa SMAPP (Samsung Mobile Accessory Partnership Program), estos innovadores productos ponen de relieve el papel de Belkin como fabricante de confianza al comercializar unos accesorios especialmente diseñados para funcionar a la perfección con los dispositivos Galaxy de próxima generación.

Fundas SHEERFORCE para Samsung Galaxy S26

Diseñadas para ofrecer una protección diaria sin compromisos, la fundas de la línea SHEERFORCE para Samsung S26 combinan una durabilidad de grado militar con un diseño cuidado hasta el último detalle. Estas fundas han sido sometidas a pruebas de resistencia frente a caídas desde una altura máxima de 4 m e incluyen tecnología Nano-Titan para mejorar la absorción de los impactos y la disipación del calor, garantizando un gran rendimiento a largo plazo. Provistas de certificación de Samsung por cumplir con sus estándares de calidad y compatibles con el protocolo de carga inalámbrica Qi2 de 25 W, todas las fundas cuentan con bordes realzados para proteger la pantalla y las lentes de la cámara, secciones texturizadas para mejorar el agarre y un enganche para correa integrado que ofrece una mayor versatilidad. Fabricadas en un 75 % con materiales reciclados y comercializadas con un empaquetado sin plástico, las fundas SHEERFORCE Series cuentan con el respaldo de una garantía de dos años. Los productos SHEERFORCE están ya disponibles a la venta en belkin.com y amazon.com.

La colección incluye:

Funda SHEERFORCE Clear : 49,99 $ (USD), 34,99 €, 24,99 £, 99 AED y 99 SAR. Una funda ultradelgada y minimalista que preserva la apariencia y el estilo originales de los distintos modelos de la gama Galaxy S26. Los recubrimientos antiarañazos y antiamarilleamiento contribuyen a preservar a largo plazo la claridad y nitidez de la pantalla al tiempo que refuerzan su protección frente al uso intenso diario.

: 49,99 $ (USD), 34,99 €, 24,99 £, 99 AED y 99 SAR. Una funda ultradelgada y minimalista que preserva la apariencia y el estilo originales de los distintos modelos de la gama Galaxy S26. Los recubrimientos antiarañazos y antiamarilleamiento contribuyen a preservar a largo plazo la claridad y nitidez de la pantalla al tiempo que refuerzan su protección frente al uso intenso diario. Funda SHEERFORCE Protect: 49,99 $ (USD), 34,99 €, 24,99 £, 99 AED y 99 SAR. Esta funda reforzada de doble capa ha sido diseñada para complementar los estilos de vida activos y dinámicos. Con un estilo atrevido, laterales estriados, botones texturizados y una robusta construcción, proporciona una protección contra impactos y un agarre superiores. Disponible en negro, azul marino y lavanda.

Colección Titan EcoGuard

Los protectores de la gama Titan EcoGuard han sido optimizados para las pantallas y los sensores ultrasónicos de huellas dactilares de los dispositivos Galaxy S26. Fabricados con materiales de polímero avanzados y enriquecidos con la tecnología exclusiva Nano-Titan, los protectores EcoGuard ofrecen una resistencia de grado 7 H de primer nivel frente a los arañazos y los impactos. Además, su estructura superdelgada se flexiona cuando es sometida a presión para evitar las roturas. Fabricados en un 97 % con materiales reciclados posconsumo con certificación GRS (Global Recycled Standard), los protectores Titan EcoGuard proporcionan una protección efectiva frente a caídas desde una altura máxima de 1,8 m. Todos los productos Titan EcoGuard se comercializan con un empaquetado elaborado en su totalidad con materiales reciclados y provisto de certificación FSC. Además, incluyen herramientas de instalación fabricadas de forma ecológica que garantizan una aplicación precisa, sencilla y sin frustraciones. Los productos Titan EcoGuard están ya disponibles a la venta en belkin.com y amazon.com.

La colección incluye:

Protector de pantalla antirreflejos Titan EcoGuard para Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra: 49,99 $ (USD), 24,99 €, 24,99 £, 99 AED y 99 SAR

para Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra: 49,99 $ (USD), 24,99 €, 24,99 £, 99 AED y 99 SAR Protector de pantalla con filtro de privacidad Titan EcoGuard Privacy para Galaxy S26 y S26+: 59,99 $, 34,99 €, 34,99 £, 99 AED y 99 SAR

para Galaxy S26 y S26+: 59,99 $, 34,99 €, 34,99 £, 99 AED y 99 SAR Protector de pantalla de luz rojaTitan EcoGuard para Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra: 59,99 $ (USD), 29,99 €, 29,99 £, 99 AED y 99 SAR

Colección de productos avanzados de protección y alimentación

Protector de pantalla Titan SmartShield

Como la opción prémium de protección de pantalla rígida de vidrio en la colección para Galaxy S26, el protector Titan SmartShield ofrece una protección equivalente a la utilizada en la industria aeroespacial al mismo tiempo que preserva la claridad y sensibilidad táctil de la pantalla. Con grado 9 H de dureza superficial, resistencia probada frente a caídas desde una altura máxima de 2 m y compatibilidad completa con los sensores ultrasónicos de huellas dactilares, el Titan SmartShield pone a disposición de los usuarios una protección de pantalla inteligente y duradera contra los rigores del uso intenso diario. Un recubrimiento avanzado antirreflejos mantiene la claridad e intensidad de los colores de la pantalla en cualquier entorno. Igualmente, la tecnología adhesiva antipolvo facilita enormemente la instalación. Fabricado en un 60 % como máximo con materiales reciclados, Titan SmartShield combina a partes iguales durabilidad, claridad y sostenibilidad. También habrá disponible un modelo con filtro de privacidad.

Precio: 49,99 $ (USD), 29,99 €, 29,99 £, 99 AED y 99 SAR

Disponibilidad: ya disponible a la venta en belkin.com y en amazon.com

Estación de carga modular UltraCharge

Nuestra estación de carga modular UltraCharge suministra una carga inalámbrica rápida y eficiente de 25 W y ha sido diseñada para cargar de forma simultánea un Galaxy S26, unos auriculares y un reloj inteligente. Cuenta con soporte para reloj inteligente BYOP (cargador no incluido) cuyo diseño de cierre con resorte plegable ofrece una mayor flexibilidad a los usuarios del ecosistema Android. A su vez, el material suave de silicona, la base antideslizante y la compatibilidad con fundas de un grosor máximo de 3 mm aseguran una gran fiabilidad en su uso diario.

Precio: 64,99 $ (USD), 59,99 €, 49,99 £, 199 AED y 199 SAR

Disponibilidad: ya disponible a la venta en belkin.com y en amazon.com

Sobre Belkin

Belkin es una empresa con sede en California y líder en el mercado de accesorios de tecnología que lleva más de 40 años creando soluciones de carga, protección, conectividad y de audio innovadoras y merecedoras de distintos galardones de la industria. Diseñados en el sur de California y vendidos en más de 100 países alrededor del mundo, los productos de Belkin reflejan el inquebrantable compromiso de la compañía por dedicar la mayor parte de sus esfuerzos y recursos en investigación y desarrollo, progreso comunitario, educación, sostenibilidad y, sobre todo, en servir a sus clientes. Desde nuestros modestos inicios en un garaje en el sur de California en 1983, Belkin se ha convertido en una empresa de tecnología global y diversa. Nuestras fuentes de inspiración siguen siendo el planeta que habitamos y el desafío de acercar la tecnología a sus usuarios.

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Jen Wei

Vicepresidente de comunicaciones globales y marketing digital

comms@belkin.com