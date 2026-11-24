La iniciativa se desarrolla del 23 al 29 de noviembre e incluye la iluminación de edificios emblemáticos de Montevideo y distintos puntos del interior del país.

Las apuestas por internet requieren cada vez más atención a la hora de elegir dónde participar. No todos los sitios que ofrecen juegos y apuestas online son seguros y, detrás de algunas plataformas ilegales, pueden esconderse estafas, robo de información personal y financiera o situaciones en las que los usuarios nunca llegan a cobrar los premios obtenidos.

Bajo el concepto “AL JUEGO ILEGAL LE DECIMOS: NO HAY CHANCE”, La Banca de Quinielas se suma a una nueva edición de la Semana del Juego Responsable, que tendrá lugar del 23 al 29 de noviembre, con una campaña que busca generar conciencia sobre los riesgos de las plataformas que operan fuera de la ley.

Uno de los principales problemas de las plataformas no oficiales es la falta de garantías. En muchos casos no es posible identificar quién está detrás de la operación, qué empresa responde por el servicio o a quién acudir ante un inconveniente. Esto significa que, además de exponer datos bancarios, quienes participan pueden encontrarse sin respaldo ante una estafa.

Para evitar estos riesgos, es clave tomar precauciones: comprobar cuidadosamente la dirección web, evitar enlaces dudosos recibidos por mensajes o redes sociales y desconfiar de promociones que prometen beneficios extraordinarios. En Uruguay, labanca.com.uy, eraspadita.com.uy y supermatch.com.uy son sitios oficiales que garantizan el entorno de juego seguro y regulado.

Concientización en todo el país

Además de las comunicaciones y acciones de concientización, la campaña tendrá una fuerte expresión visual. Durante la semana, se iluminarán de verde —color que identifica internacionalmente al Juego Responsable— la Intendencia de Montevideo, la Puerta de la Ciudadela, el Museo Oceanográfico, chimenea del PTI (Parque Tecnológico Industrial) del Cerro y la sede de La Banca en la capital, junto con distintas sucursales en Maldonado (Punta del Este, San Carlos), Rocha (Rocha y Chuy), Rivera, Tacuarembó.

Más allá de la seguridad digital, la propuesta busca reforzar un mensaje fundamental: las opciones de juego están dirigidas exclusivamente a mayores de 18 años y deben ser siempre una actividad recreativa, nunca una alternativa para generar ingresos o solucionar problemas económicos.

La Banca cuenta con herramientas de control en su sitio web, que permiten establecer límites de apuestas y pérdidas, gestionar el tiempo de juego y solicitar la autoexclusión temporal o indefinida.

Informarse, proteger los datos personales y elegir sitios habilitados también es parte de jugar responsablemente. Porque frente a las plataformas ilegales, NO HAY CHANCE.