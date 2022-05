La luz del sol a través del vidrio ayuda en la producción de vitamina D, ¿mito o verdad?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es común escuchar que la luz del sol nos brinda vitamina D. Sin embargo, el cuerpo humano es quién la produce cuando la piel es expuesta a los rayos ultravioletas. En este proceso, el hígado y los riñones convierten la forma biológica inerte de la vitamina D en otras formas más activas que el cuerpo puede usar para promover la absorción de calcio, por ejemplo.

La luz solar consiste en ultravioleta A, o UVA, que penetra profundamente en las camadas de la piel y puede causar envejecimiento prematuro; y la ultravioleta B, o UVB, que eventualmente puede causar la quemadura solar. Son los rayos UVB que desencadenan la síntesis de la vitamina D.

Muchas personas pueden obtener la vitamina D necesaria través de la exposición directa a la luz solar en los meses de verano. 10 minutos al día de exposición son lo suficiente. Sin embargo, para otras, la producción no será suficiente durante los meses de invierno.

Eso ocurre porque no se puede obtener exposición UVB adecuada en ambientes cerrados o en un auto, por ejemplo. Prácticamente todos los vidrios de edificios comerciales y de autos bloquean los rayos. Como resultado, no se puede aumentar los niveles de vitamina D sentado en frente a una ventana soleada, aunque gran parte de la radiación UVA penetre el vidrio y pueda ser perjudicial.

– No importa si es invierno o verano, no producirás vitamina D sentado en frente a una ventana – dijo Michael Holick, profesor de medicina, fisiología e biofísica de la Boston University School of Medicine.

Aquellos preocupados con sus bajos niveles de vitamina D, pueden investir en determinados alimentos. La mejor fuente es el aceite de hígado de bacalao. Otras fuentes son el salmón, la sardina, la leche fortificada, el jugo de naranja y el yogur, gemas de huevos y cereales fortificados.