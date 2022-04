Estas son las cinco frutas que pueden ayudarte a bajar el ácido úrico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante la pandemia no solo se redujo la actividad física sino que aumentó el consumo de alimentos altos en grasas y proteína. La combinación de ambos factores incrementa el riesgo de sufrir padecimientos como un mayor nivel de ácido úrico.

Y es que una de las consecuencias de comer de forma excesiva carnes o embutidos, es que generan ácido úrico, el cual puede obstruir las articulaciones provocando molestias musculares en el cuerpo y, si no se trata a tiempo, a largo plazo puede derivar en artritis crónica.

La alimentación es indispensable para tener buena salud, por ello te decimos qué puedes comer para controlar el ácido úrico.

¿Qué es el ácido úrico?



De acuerdo con Mayo Clinic, la hiperuricemia es un exceso de ácido úrico en la sangre. Hay que señalar que el ácido úrico se forma durante la descomposición de las purinas que se encuentran en ciertos alimentos, y también las produce el cuerpo.



La sangre transporta el ácido úrico que pasa por los riñones, donde la mayor parte se filtra y se convierte en orina. Sin embargo, en algunos casos, ese proceso no se desarrolla de manera eficaz por lo que se mantiene en el cuerpo ocasionando gota, o depósitos de cristales de ácido úrico que causan inflamación dolorosa en las articulaciones y a su alrededor e, incluso, un bloqueo en las vías urinarias que puede terminar en una insuficiencia renal.



Consumir mucho hígado, carne picada, anchoas, sardinas, frijoles secos, champiñones y bebidas alcohólicas, es decir una dieta rica en purinas, puede provocar un mayor nivel de ácido úrico. También se relaciona este padecimiento con el sobrepeso y la diabetes.



Según Mayo Clinic, aproximadamente una de cada cinco personas tiene un nivel de ácido úrico alto, la mayoría no presenta ningún síntoma, pero es importante controlarlo a tiempo.

Frutas para reducir el ácido úrico alto



Como ya mencionamos, el consumo de ciertos alimentos puede contribuir a tener altos niveles de ácido úrico, pero en el problema también puede estar la solución y una dieta adecuada puede ayudar a disminuir las toxinas y tener una mejor salud.



Diversos blogs especializados y organismos como Mayo Clinic y Medical News Today, afirman que si consumes alguna de estas frutas de manera habitual tendrás menos riesgo de padecer ácido úrico alto.

Cítricos

La variedad es grande. Ya sea naranjas, mandarinas, limones o toronjas, todas estás frutas ayudan a eliminar las toxinas en el organismo ya que tienen propiedades diuréticas. Puedes consumirlos en jugo, agua o al natural.



Manzana

Esta fruta se caracteriza por tener altos niveles de antioxidantes, por lo que contribuye a disminuir todas las sustancias dañinas, incluidas las toxinas provocadas por el ácido úrico.



Los especialistas recomiendan comer una manzana al día para mantener una buena salud.



Frutillas

Esta fruta contiene vitamina C y ayuda a deshacer las purinas que se encuentran en la sangre, por lo que es ideal para que no se obstruyan los canales sanguíneos.



Se recomienda consumir las fresas cuando no estén muy maduras ya que tienen mayores niveles de glucosa.



Arándanos

Al igual que las fresas, los arándanos contienen vitamina C, además de antocianinas, muy buenas para reducir las toxinas que elevan el ácido úrico. Estos frutos rojos también ayudan a prevenir la diabetes y el colesterol, por lo cual son una gran opción para complementar nuestras comidas.



Cerezas

De acuerdo con Mayo Clinic, consumir cerezas contribuye a disminuir los riesgos de presentar ataques de gota pues ayudan a desinflamar los canales donde circula la sangre.

Recomendaciones y otros alimentos para reducir el ácido úrico alto



Si bien el consumo de estas frutas es saludable, no son los únicos alimentos que pueden ayudarte a disminuir el ácido úrico alto.



Los especialistas comentan que verduras como las cebollas, calabazas, apio y zanahorias, ayudan a mantener limpio el organismo y bajar los niveles de grasas. También recomiendan carnes y pescados blancos que pueden regular las toxinas contaminantes del ácido.



Ahora ya conoces algunas alternativas para disminuir y prevenir el aumento del ácido úrico. Sin embargo recuerda que siempre debes acercarte a un médico para tratar cualquier padecimiento.