¿Qué le pasa a tu cuerpo si dejás de consumir azúcar? ¿Sabías que hay azúcares buenos?

El azúcar es una de las sustancias que los seres humanos más adoran consumir, ya sea en postres, helados, jugos o bebidas. De hecho, puede que algunos se excedan en su consumo y otros, en cambio, debido a los mitos, lo eliminen de sus dietas.

Es importante conocer qué tipo de azúcares existen y cuáles deben conservarse en la alimentación diaria.



“Llevamos años cayendo en este error, sin pensar que es glucosa lo que realmente se necesita, un compuesto que podemos encontrar en alimentos que ni siquiera tienen un sabor dulce”, explicó el dietista-nutricionista Aitor Sánchez, diplomado y graduado en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Alicante, en el documental ‘Switch off the Sugar: aprende a vivir sin azúcar añadido’.

Entonces, ¿cuál sí y cuál no debe dejar de consumirse?

Azúcar intrínseco vs. azúcar libre

Conocer la diferencia entre el azúcar intrínseco y el azúcar libre ayudará a balancear la dieta de manera sana y saludable, alejando enfermedades como hipertensión, sobrepeso y diabetes.

El azúcar libre es el endulzante, es decir, el azúcar que se utiliza en casa o que se le agrega a, por ejemplo, postres, jugos o está en las gaseosas. Se recomienda evitarlo en consumos excesivos.

El azúcar intrínseco es el propio de los alimentos, puede encontrarse, por ejemplo, en las frutas —que mientras no se ingieran como jugo— será un azúcar natural y sano.

¿Qué puede pasarme si dejo de consumir azúcar?

Dejar de consumir azúcar, en especial cuando es libre, aportará grandes beneficios a tu salud; además de evitar enfermedades.



No obstante, hay quienes siguen creyendo en mitos que se basan en insistirles a las personas que el no consumo de azúcar los debilitará y les afectará su metabolismo. Y la realidad es que no, testimonios afirman que eliminar el azúcar de sus vidas fue la mejor decisión que han tomado.

Sacha Harland, un holandés de 22 años, hizo un experimento: dejó el azúcar por un mes, según confesó en el documental ‘Guy gives up added sugar and alcohol for 1 month’.

Al abandonarlo, percibió sensaciones en su cuerpo y cerebro como cansancio, mal humor, falta de energía, niebla mental, confusión, poca capacidad para pensar e incluso abstinencia. Pero esto solo sucedió por una semana; el resto de días y meses vio cambios positivos como bajar de peso, sentir motivación para hacer actividad física y una reducción del colesterol en un 8%.



"En la última semana del experimento me levanté con más facilidad y tuve más energía. Ha sido una sorpresa agradable, ya que no pensaba que físicamente me sentiría tan diferente", contó en el documental.

Sin embargo, abstenerse de consumir azúcar puede significar, para muchos, dejar de comer carbohidratos y otros alimentos que se crean perjudiciales para la salud. De ahí la importancia de diferenciar entre los azúcares intrínsecos, los libres, y la fruta entera, que a pesar de tener azúcares sencillos, es saludable.

El no consumo de azúcar es difícil de manejar, ya que está presente en verduras, cereales o legumbres integrales.



“No tenemos que retirarlos de la dieta, porque si lo hacemos, podemos perder demasiada masa muscular y podemos sufrir afectaciones porque el cuerpo acaba utilizando las grasas en vez de los hidratos como fuente de energía”, señaló la dietista Mariona Martin.

Teniendo clara la diferencia de azúcares existentes, comenzar a retirar el conocido como libre de su dieta traerá contribuciones a su salud: reducción de la ansiedad, pérdida de peso, recuperación de agilidad y mejoras en la sangre con un componente cardiosaludable positivo.