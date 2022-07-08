Tras diagnóstico de endometriosis, la cantante Anitta pasará por el quirófano

SALUD

La artista brasileña publicó en Twitter las crisis que ha sufrido en los últimos nueve años de su vida a causa de esta enfermedad

EFE

La cantante brasileña Anitta, una de las artistas más reconocidas del pop latino, anunció este viernes que se someterá a una cirugía tras recibir el diagnóstico de endometriosis.

"El dolor es tan fuerte que querés hacer de todo para que desaparezca", confesó en una serie de mensajes publicados en su perfil de Twitter, en el que explica las crisis que ha pasado a lo largo de los últimos nueve años por este problema.



Anitta también afirmó que la endometriosis, una enfermedad ginecológica que provoca dolor pélvico crónico, "es muy común entre las mujeres" y genera "varios efectos colaterales" en función de cada cuerpo. "Pueden extenderse hasta la vejiga y causar dolores terribles al orinar. Existen varios tratamientos, el mío tendrá que ser cirugía", manifestó.

La estrella brasileña no especificó la fecha exacta en la que pasará por el quirófano, pero comentó que ya "está contando los días" para la operación.

Avanzó que, tras la intervención, no podrá "hacer mucho esfuerzo" durante el mes siguiente, y se vio obligada a "cancelar" eventos que ya tenía programados.

"Pero era eso o morir de dolor, no solo después del acto (sexual), sino también cuando menstruo. Necesitábamos reaccionar rápido. Nueve años de sufrimiento", complementó.

Asimismo, aprovechó para hacer un llamado en pro de "más informaciones para las mujeres" y pidió fomentar un "mayor interés general en cuidar el cuerpo femenino" para que puedan sentirse "libres" y "conseguir cuidarse".

También animó a las mujeres a buscar varias opiniones médicas, si un profesional no consigue detener las crisis en esa zona porque "no es normal vivir con ese dolor para siempre".

"De América a Europa sin dormir porque el dolor habla más fuerte que nada. Uno no consigue concentrarse en un libro, en una película, nada; sólo buscar en Google cómo resolver esta mierda y es increíble la falta de información por la que las mujeres tienen que pasar", denunció al relatar una de esas crisis que acaba de vivir en un viaje entre los dos continentes.