Semana de concientización sobre Fertilidad: informadas decidimos mejor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las mujeres pasamos gran parte de nuestras vidas con el miedo de quedar embarazadas sin desearlo. Y después ves que no era tan fácil. Y ya se hizo tarde.

Tenemos una educación sexual reproductiva que es mínima. Y la realidad de hoy es que a los consultorios llegan muchas mujeres acercándose a los 40, ignorando información básica como el factor de su edad.

“Por supuesto tenemos derechos a decidir, y no todos queremos tener hijos, pero en esa decisión de diferir la maternidad tenemos que saber que se nos puede complicar al punto de que cuando queramos ser madres no tener ovocitos propios para embarazarnos. Es increíble la cantidad de personas que no lo saben, o no lo concientizan, generando sufrimiento y frustración”, resume Virginia Chaquiriand, médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva y fertilidad.

Es que desde nuestras primeras visitas al ginecólogo nos insisten mucho en prevenir el embarazo no deseado, en cuidate, cuidate, cuidate, pasando por alto algunos datos que son parte de la biología. “Y no es que seamos machistas o retrógrados, pero la edad de la mujer es crucial. Nos baja la reserva ovárica y punto. Todas las herramientas que la ciencia tiene siguen necesitando de óvulos y espermatozoides, y si no hay óvulos no hay magia”, resume Virginia.

Hoy, el promedio del 80% de sus pacientes tiene 38, o más años. La fertilidad en la mujer tiene un primer corte a los 30, que es cuando comienza a bajar de a poco, y después de los 35 la pendiente se acentúa con mucha crueldad para nosotras. Me pregunto entonces si pensamos en posponer la maternidad, ¿la solución pasa por preservar nuestros óvulos?

MIRA TAMBIÉN El 15 % de mamás por inseminación artificial en Latinoamérica son solteras

La respuesta no en sencilla. La moda de congelar óvulos, no es congelar hijos, aclara Virginia y también hay una edad óptima para hacerlo. A los 40 ya no podemos congelar mucha cosa.

En el hombre, el paso del tiempo no es tan feroz, también baja su fertilidad, pero más lentamente. El dato más reciente que los afecta a ellos a partir de los 40 es que tienen más alteraciones genéticas en su esperma que genera mayor riesgo de causar enfermedades a su descendencia, por ejemplo, entre otras, del trastorno del espectro autista. Sepamos algo: 1 de cada 5-6 parejas tendrá que consultar por dificultades reproductivas en algún momento. Son muchas. Y a los que nos pasó hay mucha vergüenza y culpa en la infertilidad.

Algunas sólo necesitan pequeños ajustes, por ejemplo, en sus hábitos de vida, dieta y ejercicio en la mujer; otras de tratamientos de fertilización con un panorama más complicado y largo.

“Informados elegimos mejor”, es el slogan de este año para la Semana de concientización sobre Fertilidad que se realiza todos los meses de junio. El objetivo es justamente ese, que sean cada vez menos las mujeres que acercándose a los 40 consultemos con el deseo de ser mamás, ya que para muchas puede que sea demasiado tarde.

Fin reproductivo



Virginia alerta sobre planificar las relaciones sexuales en base a lo que nos den los test de ovulación, las aplicaciones o la curva de la medición de la temperatura basal.



Dan muchos falsos positivos o negativos y hacen que esa pareja que tenía relaciones seguido para ser feliz, las tenga una vez al mes cuando lo indica el dispositivo, con un fin reproductivo, y el resto del mes son compañeros de cuarto y aparecen los problemas de pareja vinculados a los problemas reproductivos.

¿Cuándo consultar?



Si la mujer tiene menos de 35 años, menstrua regular todos los meses, no tiene antecedentes de endometriosis, operaciones pelvianas y el marido tampoco tiene antecedentes, la pauta es esperar el año para consultar porque la fertilidad mes a mes tiene una tasa de embarazo más baja de las expectativas que tenemos.



La mayoría de las parejas se embaraza entre los 3 a 6 meses, pero hasta 1 año es razonable esperar.



Si la mujer tiene más de 35 años no se espera. “Pero tampoco la locura, de no haber empezado a buscar el embarazo y hacerse una antimulleriana ¿para qué? Si ese examen es para saber cómo responderá la paciente en una fertilización in vitro”, aclara Virginia.

Un charla para sacarnos todas las dudas



Este miércoles 22 de junio a las 19:30 horas las médicas Virginia Chaquiriand y Rosina Ordoqui darán una charla gratuita, previa inscripción, sobre Fertilidad en el Club de Golf, organizada por Club de Mamis.



Será una oportunidad para sacarse todas dudas sobre reproducción asistida, conocer la cobertura de los tratamientos que ofrece el Fondo Nacional de Recursos y poder intercambiar experiencias entre quienes estén en la búsqueda de ser madres.



Por más info podés comunicarte al mail [email protected] o en instagram @clubdemamisuy