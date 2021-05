El 15 % de mamás por inseminación artificial en Latinoamérica son solteras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El uso de técnicas de reproducción asistida se ha popularizado en las últimas décadas, y actualmente se estima que al menos 15 % de quienes utilizan métodos como la inseminación artificial en Latinoamérica son mujeres solteras.

"Es una práctica que ha ido últimamente más al alza, vemos que cada vez las mujeres optan más por ser madres, aun sin contar con una pareja", dijo a Efe María Cristina Gutiérrez Rueda, especialista en biología de la reproducción del Instituto de Ciencias en Reproducción Humana VIDA.

La especialista refirió que la inseminación es un tratamiento de reproducción asistida que consiste en depositar espermatozoides capacitados en el fondo del útero de la paciente, con lo que se busca conseguir un embarazo.

"Esto responde en muchas de las ocasiones a que cada vez más las mujeres buscan postergar su maternidad ya sea por sus objetivos profesionales o porque no encuentran una pareja con quien tener hijos", puntualizó.

Aunque hace algunos años la media de edad de las mujeres para tener hijos era de 25 años, ahora esta edad se posterga más allá de los 30 o 40 años.

"En promedio, las mujeres buscan esta opción entre los 38 y los 40 años", afirmó Gutiérrez Rueda.

Altas expectativas

La experta detalló que este tipo de técnicas son altamente exitosas, sin embargo, aclaró que "no se tienen todas las garantías".



Explicó que muchas personas llegan con la expectativa de que en el primer intento podrán concebir y en algunos casos esto no ocurre.



Sin embargo, indicó que aunque este tipo de tratamientos suelen ser altamente exitosos -alrededor de un 80 % de quienes se someten a él logran un embarazo-, hay aspectos que están fuera del alcance de los especialistas.

"Por ejemplo, no se puede determinar el color de los ojos, o el tipo de cabello, son mitos que se tienen alrededor de estas técnicas", detalló.



La experta detalló que prácticamente cualquier mujer puede optar por este tipo de técnicas para obtener un embarazo.



No obstante, es necesario que no sea mayor de 50 años, que se encuentre en buenas condiciones de salud, es decir, que tenga un útero sano.



Del mismo modo, aseguró que aunque muchas personas piensan que son tratamientos costosos, actualmente las clínicas que lo practican han tratado de reducir el costo de los mismos.