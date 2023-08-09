Una novela romántica para llevar a la pantalla, la nueva apuesta de Meghan Markle y Harry para repuntar su carrera

El Universal (GDA)

El príncipe Harry y Meghan Markle ya tienen en mente un nuevo plan para levantarse de los tropiezos y levantar el perfil de su carrera en Hollywood una vez más: de acuerdo con "The Sun", los duques de Sussex compraron los derechos de una exitosa novela romántica llamada "Meet Me at the Lake" para realizar su adaptación cinematográfica.

De acuerdo con el reporte de los tabloides británicos, Meghan y Harry se decantaron por dicha historia debido a que algunos aspectos les recuerdan a la vida de la duquesa de Sussex. La adaptación cinematográfica de "Meet Me at the Lake" formaría parte del millonario acuerdo que tienen con Netflix y aparentemente habrían pagado 4 millones de dólares en derechos.

El libro "Meet Me at the Lake" de la autora Carley Fortune fue publicado durante mayo y su exito se basa en más de 37 mil copias vendidas en menos de una semana. La historia sigue a dos extraños "que se unen cuando más se necesitan", también incluye temas relacionado a la salud mental y la pérdida de un padre en un accidente de auto. Los hechos ocurren en Toronto, ciudad en la que Meghan vivía antes de convertirse en esposa del príncipe Harry.

La adaptación de esta novela romántica es la apuesta más grande que los duques de Sussex han realizado en los últimos meses, tiempo en el que su contrato con Spotify fue cancelado y su carrera en Hollywood comenzó a tambalear.

Además, el libro cuenta detalles bastante similares a sus historias de vida por lo que el príncipe Harry y Meghan Markle habrían encontrado la oportunidad de realizar un "proceso catártico y curativo", de acuerdo con el tabloide británico "The Mirror".