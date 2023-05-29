Sobrina de Lady Di lució un vestido similar a uno icónico que popularizó su tía en 1983

El Comercio (GDA)

La pasada semana la alta sociedad británica se congregó en el Royal Hospital Chelsea de Londres para dar inicio a la exposición de jardines Chelsea Flower Show, un evento organizado por la Real Sociedad de Horticultura desde 1912. Entre los invitados se destacaron la presencia de Kate Middleton y las sobrinas de Lady Di , Amelia y Eliza Spencer, quienes llamaron la atención por su buen gusto por la moda.

Durante el evento, una de ellas, Eliza llamó la atención de diversos medios de comunicación de todo el mundo porque llevaba un vestido muy similar al que usó Diana de Gales hace 40 años en su gira por Australia.

Además de las coincidencias, el vestido creado por la reconocida diseñadora Alessandra Rich destaca por su elegante longitud midi de satén, llegando hasta las rodillas, y sus mangas ligeramente abullonadas en los hombros, junto con un cuello alto, adornado con frunces. Asimismo, la silueta ajustada, la cintura drapeada y el color rosado con lunares blancos le confieren un estilo especial. En cuanto a los accesorios, Lady Eliza optó por lucir unos aretes super delicados de la marca de joyas Boodles, de piedras blancas y con un diseño que remite a una flor.

Las coincidencias entre el vestido de Lady Di y Eliza Spencer

En 1938, Lady Di llevó un vestido muy similar, creado por el diseñador Donald Campbell y un sombrero de John Boyd, los cuales fueron usados por Diana durante su gira por Australia, en la ciudad de Perth en ese entonces y que incluso, fue uno de sus looks más aplaudidos de este viaje.

Asimismo, existen numerosas similitudes entre ambas prendas, que van más allá del color rosa y los lunares blancos: ambos vestidos comparten un patrón de longitud midi y mangas largas abullonadas en los hombros. Además, ambos destacan por un detalle llamativo en común: un fajín drapeado en la cintura. Otra característica adicional que comparten, es la elección de calzado. Tanto Lady Diana como Eliza Spencer complementaron su look con elegantes zapatos blancos.