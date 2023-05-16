Le preguntan a una IA quién está detrás de la muerte de Lady Di y esta fue su respuesta

En la actualidad, la inteligencia artificial se desarrolló de forma exponencial y esta realidad hizo que esta sea utilizada de diferentes formas, entre estas, para recrear y dar hipótesis sobre sucesos que no han podido ser resueltos por las entidades correspondientes.

Una muestra de esto sucedió días atrás cuando un usuario decidió publicar un video en TikTok en el que revela datos sobre los presuntos responsables de la muerte de la princesa Diana.

En el video, el cual tiene una duración de tan solo 19 segundos, inicia explicando la forma en la que pudo obtener aquella información: “Le pregunté a una inteligencia artificial: ¿quién está detrás de la muerte de la princesa Diana?”.

Esta es una de las preguntas que se han hecho las personas que no quedaron satisfechos con la respuesta que se dio sobre el fallecimiento de la princesa.

Tras esto se muestra una imagen creada por la IA del Rey Carlos III, otra imagen del estado del vehículo en el que se desplazaba la princesa después del accidente y finalmente, una de la Reina Isabel II.

Los comentarios no se han hecho esperar, pues hay quienes asegura que “eso ya se sabía”, “no me sorprende”, “todos sabemos qué fue lo que paso y nos tachan de locos”, entre muchos más.

El Tiempo (GDA)

