Según un diario español, el rey emérito Juan Carlos I tiene una hija secreta

El rey emérito de España Juan Carlos I tiene una hija secreta llamada Alejandra de una relación con una aristócrata, de acuerdo a lo que publica este jueves el diario español El Confidencial.

El medio asegura que esta cuarta paternidad del rey emérito era conocida desde hace tiempo por su familia, así como por el entorno del Palacio de la Zarzuela, la residencia real en Madrid.

Alejandra nació a finales de los setenta o principios de los ochenta y nunca ha reclamado ningún tipo de derecho sucesorio, aunque su existencia es un "secreto a voces" entre las "élites", de acuerdo a esta publicación.

Así lo aseguran los periodistas José María Olmo y David Fernández tras una investigación recogida en el libro "King Corp., el imperio nunca contado de Juan Carlos I ", de la que El Confidencial publica un adelanto.

De acuerdo con la investigación, confirmada a los periodistas por una examante del rey emérito, un empresario amigo suyo y un antiguo novio de su cuarta hija, Alejandra creció ignorando quién era realmente su padre y una vez que lo supo optó por seguir su vida como parte de una familia de aristócratas "bien conectada con el poder".

Fuentes de la Casa Real española prefirieron no hacer comentarios sobre esta información.

Los reyes eméritos de España, Juan Carlos I y Sofía, son padres del actual monarca, Felipe VI, y de las infantas Elena y Cristina.

Fuente: EFE