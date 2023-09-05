Sarah Ferguson reveló públicamente cuáles fueron las últimas palabras que le dijo la reina Isabel II

El Universal (GDA)

Sarah Ferguson, la exesposa del príncipe Andrés, reveló las últimas palabras que compartió con la reina Isabel II a pocos días de cumplirse un año de su fallecimiento, el pasado 8 de septiembre de 2022 en el Castillo de Balmoral.

La mamá de las princesas Eugenia y Beatriz recientemente ha mostrado su faceta más sincera en gracias a su podcast "Tea Talks with the Duchess & Sarah", cuyo último episodio conmovió a todos los seguidores de la familia real británica al escuchar el consejo que la fallecida monarca le brindó a la ex de su hijo.

"Sé tu misma, Sarah" fueron las últimas palabras que la reina Isabel II le dijo a la duquesa de York, de 63 años, quien al momento de recordar a su entrañable suegra se veía nostálgica y muy sincera.

"Ella se molestaba mucho cuando no era yo misma, probablemente cuando me metí en todos esos líos no estaba siendo yo misma. Pero ahora soy yo y tengo mucha suerte de poder serlo", menciona Sarah Ferguson, quien de cariño es llamada Fergie.

Tras la muerte de Isabel II, la exesposa del príncipe Andrés nuevamente se ha unido a la familia real británica e incluso fue una de sus invitadas para celebrar las fechas decembrinas. La autora británica también fue la encargada de adoptar a Sandy y Muick, los dos queridos corgis de la fallecida monarca que precisamente le fueron obsequiados por su hijo, Andrés de York y las princesas Beatriz y Eugenia.

Actualmente Sarah Ferguson y Andrés de York se encuentran disfrutando de los últimos días del verano en Balmoral, junto a la familia real encabezada por Carlos III. Dichas vacaciones ocurren después de que Fergie fuera diagnosticada con "una forma temprana de cáncer de mama" durante los últimos días de junio. Posteriormente se sometió a una cirugía y recibió el tratamiento médico adecuado.

