Sarah Ferguson, duquesa de York, recibió tratamiento por cáncer de mama y su pronóstico es bueno

Agencia EFE

Sarah Ferguson ha sido tratada recientemente de un cáncer de mama y el pronóstico de la enfermedad es "bueno", según indicó un portavoz este fin de semana.

En declaraciones difundidas por el canal de televisión británica Sky News, el portavoz de la exesposa del príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, señaló que "Sarah, la duquesa de York, fue recientemente diagnosticada con una forma temprana de cáncer de pecho detectado en una mamografía rutinaria".

"Se le recomendó someterse a cirugía, lo cual hizo de forma exitosa", apuntó. La misma fuente dijo que "la duquesa está recibiendo el mejor cuidado médico y sus doctores le han dicho que el pronóstico es bueno. Ahora se recupera con su familia".

Agrego que "la duquesa quiere expresar su gratitud inmensa a todo el personal médico que la ha apoyado en los últimos días" y está "también inmensamente agradecida al personal que le realizó la mamografía que identificó la enfermedad, que no presentaba síntomas, y cree que su experiencia pone de manifiesto la importancia de pruebas reguladores".