Reino Unido prepara un monumento en homenaje a la fallecida reina Isabel II que estará listo para 2026

Agencia EFE

El gobierno británico informó este domingo que un comité especial se encargará de planificar el diseño de un monumento de Isabel II que será desvelado en 2026, cuando la reina, fallecida el 8 de septiembre de 2022, hubiese cumplido 100 años.

El comité, que estará presidido por Robin Janvrin, antiguo secretario privado de Isabel II, considerará propuestas para un "tributo apropiado" a la fallecida monarca.

Janvrin tendrá el apoyo del Gobierno y la Casa Real y considerará el servicio público de Isabel II y las entidades benéficas que apoyó, mientras que se tendrán en cuenta las sugerencias de la población.

El comité contará con figuras destacadas de la vida británica y expertos para que puedan desarrollar ideas a fin de presentar las recomendaciones al rey Carlos III, que deberá dar su visto bueno.

"Es un honor que me pidan que presida el comité en memoria de la reina Isabel. Será un desafío único tratar de capturar para las generaciones futuras la extraordinaria contribución de la difunta Majestad a nuestra vida nacional a lo largo de su larguísimo reinado", señaló Janvrin a los medios.

El viceprimer ministro británico, el conservador Oliver Dowden, dijo que Janvrin empezará el "importante trabajo" de diseñar un tributo apropiado a Isabel II por su servicio al Reino Undio y a la Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwealth).

Isabel II (en el trono entre 1952 y 2022) desveló una estatua de su padre, el rey Jorge VI, en la avenida The Mall (en el centro de Londres) en 1955.

