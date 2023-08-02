Meghan Markle habría pedido una millonaria suma de dinero para divorciarse del príncipe Harry

El Tiempo (GDA)

Medios europeos aseguran que la separación de Meghan Markle y el príncipe Harry es inminente. De hecho, el diario Daily Mirror señala que Markle habría exigido una millonaria suma para firmar el divorcio y asegurar la manutención de sus dos hijos, los príncipes Archie y Lilibet.

Es bien sabido que la relación del príncipe Harry y su esposa con la realeza no terminó en muy buenos términos. No se necesitaron muchos rumores porque la propia pareja expuso y atacó duramente a la familia real en un libro e hizo una serie en Netflix que dejó a la Corona británica con muy mala imagen.

Ahora la polémica envuelve nuevamente a los duques de Sussex quienes, al parecer, pasan por una fuerte crisis matrimonial y un próximo divorcio. Medios europeos aseguran que la exactriz estaría exigiendo un millonario monto para firmar los papeles.

Lo que piden Meghan y Harry

De acuerdo con el periódico británico Daily Mirror, Meghan habría presentado una demanda por 80 millones de dólares y que le garanticen que sus dos hijos sigan en Estados Unidos.

No obstante, los medios aseguran que el rey Carlos III no está contento con la situación y estaría dispuesto a pedir la custodia de sus nietos, al igual que Harry.

Hasta el momento no se ha confirmado la situación y se rumora que Meghan volvería a la actuación.