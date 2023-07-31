Ex amiga de Meghan asegura que el príncipe Harry será bien recibido en Reino Unido si se separa de Markle

El Universal (GDA)

La relación de pareja y las finanzas del príncipe Harry y Meghan Markle son objeto de numerosos rumores desde hace semanas. Lo último con lo que se especula es con que los duques de Sussex planean mudarse a Malibú y dejar la mansión de más de 10 millones de dólares que compraron en el lujoso barrio de Montecito, en California.

Frente a este panorama de incertidumbre, una examiga de Meghan confesó, con todas sus letras, que Harry sería bien recibido en el Reino Unido si se separa de la actriz estadounidense.

"Si regresa aquí, será recibido con los brazos abiertos. No olviden que alguna vez fue nuestra realeza más popular y la gente lo recibiría con los brazos abiertos, realmente creo que será lo mejor para Harry. Por supuesto, será muy triste para los niños pero es hora de que Harry regrese a casa", dijo Lizzie Cundy a "Mirror".

"Creo que Meghan pensó que todo se trataba de diamantes, joyas, tiaras y ser la estrella del espectáculo, pero no, se trata de ser miembro de la realeza y la princesa Kate siempre iba a ser la mandamás".

La amistad de Meghan Markle y Lizzie Cundy nació en 2013 cuando compartieron un lugar en un evento benéfico. Es ella quien supuestamente tenía la tarea de emparejar a Meghan con Ashley Cole, exfutbolista inglés.

"Ella no quería hacer el trabajo duro en la apertura de hospitales y hacer todos los roles que hacen los miembros de la realeza, no es fácil, no es glamoroso, no es como en la alfombra roja".

Meghan Markle y el príncipe Harry renunciaron a sus roles en la monarquía británica en busca de independencia financiera. Primero se mudaron a Canadá y, posteriormente viajaron a Estados Unidos.

