Meghan Markle cada vez más cerca de volver a Instagram seducida por lo que le pagarían por cada posteo

El Universal (GDA)

Los rumores que señalan que Meghan Markle estaría planeando el regreso triunfal de su carrera como actriz son cada vez más fuertes. De concretarse esto implicaría también su reaparición en redes sociales como Instagram donde podría conseguir hasta 1 millón de dólares con cada publicación.

La duquesa de Sussex, esposa del príncipe Harry, aparentemente es dueña del usuario de Instagram '@meghan', el cual fue creado el pasado junio y aunque hasta el momento no tiene una publicación ya acumula más de 108 mil seguidores.

Por tal motivo, el experto financiero Eric Schiffer asegura a "Daily Mail" que Markle podría ganar hasta 1 millón de dólares si es que su aparente cuenta de Instagram sigue aumentando de seguidores constantemente.

"Esperaría que se convirtiera rápidamente en una de las cuentas más seguidas, tienes a celebridades como las Kardashian que pueden cobrar 1 millón de dólares o más por una sola publicación promocionando un producto. No hay ninguna razón por la que Meghan no pueda ganar ese tipo de honorarios".

Desde hace 6 años, Meghan se encuentra alejada de las redes sociales y de su blog dedicado al estilo de vida llamado 'The Tig', sin embargo los reportes de "Page Six" indican que tenía pensado regresar junto a su podcast de Spotify, el cual ya fue cancelado.

Dicha cuenta solamente tiene una foto de perfil con flores rosas, por lo que no está confirmado que sea de Meghan Markle, sin embargo, el reporte de "Page Six" ha logrado que los seguidores sigan aumentando día con día.

La única presencia en redes sociales del príncipe Harry y su esposa es el perfil que usaban cuando pertenecían a la familia real británica bajo el usuario '@sussexroyal', el cual acumula más de 9 millones de seguidores y que desde su renuncia en 2020 permanece inactivo.

El reporte sobre la cifra millonaria que Meghan Markle podría ganar si decide regresar a Instagram se suma a todos los señalamientos sobre su carrera en la actuación, la cual podría retomarse con ambiciosos proyectos.