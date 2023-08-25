La mansión del príncipe Harry y Meghan Markle en Montecito ahora es una atracción turística

El Universal (GDA)

El príncipe Harry y Meghan Markle renunciaron a sus deberes en la familia real británica por su deseo de mantener una vida tranquila y alejada de los reflectores pero su tan anhelada paz, que algunos creerán que nunca llegó, pronto se verá perturbada por algunos turistas estadounidenses.

Es que su mansión de Montecito, que los duques de Sussex compraron en junio de 2020 por 14.6 millones de dólares, ahora forma parte del "Royal Celebrity Tour de Los Ángeles", un recorrido en el que las personas podrán conocer cómo viven sus personalidades favoritas.

Según "The Mirror", los interesados en descubrir su estilo de vida deberán sumarse a un grupo de seis personas para cubrir el costo de 1.125 euros. Durante el "Royal Celebrity Tour de Los Ángeles", el grupo de turistas podrá conocer el lugar donde el hijo de Carlos III pasea a su perrito, las tiendas favoritas de Meghan Markle y los lugares que comunmente frecuentan.

La impresionante mansión de los duques de Sussex se ubica en un exclusiva zona del condado de Santa Bárbara, California. Tiene poco más de 7 acres de terreno, nueve habitaciones, 16 baños y distintas áreas de recreación, entre ellas un gimnasio, spa con sauna, cine, biblioteca, una piscina, un garaje para cinco coches y una casa de huéspedes.

En las últimas semanas se ha informado que el príncipe Harry y Meghan Markle, además de enfrentar una supuesta crisis matrimonial, también desean vender su propiedad para comprar una casa cerca de Malibú, un lugar que les quedaría más cerca para convivir con los personajes de Hollywood.

Además de conocer la propiedad de los Sussex, el recorrido también incluye un vistazo a las casas de Katy Perry y Cameron Diaz, personalidades que tampoco se han resistido a la exclusividad de Montecito, California.