Leonor, Victoria, Isabel, Amalia: conocé a las cuatro princesas herederas de las monarquías de Europa

Agencia AFP

Leonor de Borbón, que jurará la Constitución en Madrid este martes, cuando cumple 18 años, comparte el título de princesa heredera junto a otras tres aspirantes europeas al trono, en Países Bajos, Bélgica y Suecia.

Leonor, princesa de Asturias

Nacida el 31 de octubre de 2005, Leonor es la hija mayor del rey Felipe VI y la reina Letizia. Se convirtió en la heredera de la Corona española a los ocho años, cuando su abuelo, Juan Carlos I, abdicó y su padre ascendió al trono.

En España, la Constitución establece que tiene preferencia para heredar el hijo mayor del monarca, pero Leonor no tiene hermanos varones. De esta manera, será la primera mujer en asumir las jefatura del Estado y de las Fuerzas Armadas desde Isabel II (1833-1868).

La princesa Leonor saludando al director general de la Academia General Militar, Manuel Pérez López, junto al rey Felipe VI, la reina Letizia y su hermana, la infanta Sofía. Foto: EFE

Los nacimientos de Leonor y de su hermana Sofía (29 de abril de 2007) de una madre plebeya, una antigua periodista, ocuparon las portadas de la prensa rosa.

Leonor estudió primaria en una escuela privada de Madrid y bachillerato en régimen de internado en Gales, en el Reino Unido. Actualmente cursa tres años de formación militar, al igual que lo hizo su padre.

Catalina Amalia de Países Bajos, princesa de Orange

Catalina Amalia es la mayor de las tres hijas del rey holandés Guillermo Alejandro, casado con la argentina Máxima Zorreguieta. Nacida el 7 de diciembre de 2003, pronto celebrará sus veinte años.

Se convirtió en princesa heredera en 2013, cuando su padre subió al trono. Desde 1983, el hijo mayor del monarca de los Países Bajos hereda el poder, independientemente de su sexo (primogenitura absoluta).

La pareja real y sus hijas viven en un palacio rodeado de bosques cerca de La Haya, donde Catalina Amalia asistió a la escuela antes de estudiar en la Universidad de Ámsterdam.

Objeto de amenazas, se vio obligada, en 2022, a renunciar a mudarse a un apartamento compartido con otros estudiantes.

Isabel de Bélgica, duquesa de Brabante

La princesa Isabel de Bélgica, nacida el 25 de octubre de 2001 en Anderlecht, es la hija mayor del rey Felipe y la reina Matilde. Es heredera al trono desde 2013.

Como en Bélgica rige desde 1991 la primogenitura absoluta, Isabel se convertirá en la primera mujer al frente del reino desde 1830.

Dotada de un papel esencialmente simbólico y representativo, la monarquía belga es a menudo criticada por los separatistas flamencos.

Isabel realizó sus estudios en neerlandés, una primicia en una familia real vista más bien como francófona.

Victoria de Suecia, duquesa de Västergötland

Victoria, nacida el 14 de julio de 1977, sucederá al rey Carlos XVI Gustavo y se convertirá en la primera reina de Suecia en casi 300 años. Tiene un hermano, Carlos Felipe, y una hermana, Magdalena.

Carlos Felipe fue proclamado heredero al nacer en 1979, pero una ley adoptada en Suecia en 1980 estableció la primogenitura absoluta y su carácter retroactivo, por lo que la heredera pasó a ser Victoria.

Victoria se beneficia de una alta popularidad en su país, donde una mayoría de la población quisiera que sucediera de inmediato a su padre.

Su matrimonio en 2010 con su antiguo entrenador en un gimnasio, un plebeyo, concitó una enorme atención popular.

La pareja tiene dos hijos: Estela, de 11 años, y Óscar, de 7.