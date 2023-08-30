La infanta Sofía de España va tras los pasos de su hermana Leonor y se instala en el internado de Gales

El Universal (GDA)

La infanta Sofía ya se instaló esta semana en el UWC Atlantic College de Gales, el mismo internado en el que su hermana, la princesa Leonor, terminó sus estudios de bachillerato hace solo algunas semanas.

Con emotivas fotos compartidas en sus redes sociales, el rey Felipe VI y Letizia de España despidieron a su hija menor, quien enterneció a las redes sociales al posar por primer vez junto a su perrito Jan, un labrador de color negro que no se perdió el momento tan importante.

Para su despedida, la infanta Sofía se ha decantado por lucir unos jeans tipo cargo, un crop top negro, una camisa oversize de cuadros y championes blancos, un look que combina su estilo juvenil con la comodidad ideal para viajar. Mientras tanto sus padres, los reyes Felipe VI y Letizia, apostaron por lucir casuales con jeans y blazer que agregaron el toque formal a sus respectivos atuendos.

La infanta Leonor junto a su perro labrador y sus padres, los reyes Felipe y Letizia de España Foto: EFE

Las fotos de su despedida fueron compartidas en las redes sociales de la Casa Real junto a un breve mensaje; "La Infanta Sofía viaja hacia el Reino Unido para comenzar el curso escolar en el UWC Atlantic College de Gales". Gracias a esta publicación es la primera vez que se conoce a su perrito Jan, quien seguro ya extraña a las dos jóvenes de la casa.

Aunque las clases de la infanta Sofía comienzan hasta el próximo 5 de septiembre, el colegio recomienda instalarse desde días antes para lograr una óptima adaptación y convivencia entre los más de 300 estudiantes, por lo que los reyes de España se han despedido de su hija menor, solamente unos días después de que la princesa Leonor comenzara su formación militar en Zaragoza.

Tal como ocurrió con su primogénita, el rey Felipe VI y Letizia de España son los encargados de cubrir los gastos de educación de la infanta Sofía de su propia cartera, los cuales ascienden hasta los 80 mil euros, cantidad que cubre sus dos años de bachillerato.

Recordemos que en el UWC Atlantic College de Gales, inaugurado en 1962, también estudió su abuela, la reina emérita Sofía, el rey Carlos III y el rey Guillermo Alejandro de Holanda. La infanta Sofía, de 16 años, tiene previsto regresar a España hasta finales de octubre, días antes del cumpleaños 18 de su hermana, la princesa Leonor.