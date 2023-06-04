La princesa Leonor de España de novia por primera vez, ¿quién es el joven que la conquistó?

El Universal (GDA)

Leonor de Borbón y Ortiz, primogénita del rey Felipe VI de España y de la reina consorte Letizia, habría encontrado el amor en el colegio UWC Atlantic donde hace apenas unas semanas se graduó de la preparatoria.

La futura reina de España tiene 17 años y, a su corta edad, ya fue relacionada sentimentalmente con un jugador de futbol, Pablo Gavi, aunque después se aseguró que era su hermana la verdadera enamorada del deportista de la selección española.

Ahora, un medio alemán le ha puesto nombre al verdadero amor de la princesa de Asturias: se llama Gabriel y estudió en el mismo internado galés; es hijo de millonarios y está interesado por la diversidad.

Los padres de Gabriel nacieron en Brasil y ambos vienen de familias millonarias: ella es una exitosa publicista y él es un banquero y experto en inversiones para Deutsche Bank, además, tiene un doctorado en Filosofía.

El supuesto novio de Leonor creció en Nueva York y vive en un lujoso departamento en Wall Street. El mismo medio alemán desvela que el joven juega futbol y lacrosse y habla alemán, inglés y portugués.

Recientemente se supo que la princesa acudió a una fiesta familiar acompañada de un misterioso chico que podría ser nada más ni nada menos que Gabriel, por lo que suponemos que los reyes de España ya lo conocen muy bien.

