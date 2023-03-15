La princesa Leonor de España comienza en septiembre su formación militar

Leonor, la heredera al trono de España, comenzará a partir en septiembre su formación militar que incluirá su paso por las academias de los tres Ejércitos (Tierra, Aire y Armada).

El Consejo de Ministros aprobó este martes el real decreto que va a regular la carrera castrense de la primogénita del rey Felipe VI, la princesa Leonor, que el próximo 31 de octubre cumplirá 18 años, según informó la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

Leonor de Borbón, nacida el 31 de octubre de 2005, cursa en estos momentos el bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales (Reino Unido) y, una vez lo concluya el próximo mes de mayo, emprenderá los mismos pasos que su padre, quien también llevó a cabo su formación castrense durante tres años antes de ir a la universidad.

Comenzará sus estudios militares en la Academia General Militar de Zaragoza (norte) a lo largo del curso 2023/24, al término del cual jurará bandera. Posteriormente, pasará a la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra, noroeste) en el curso 2024/25, en el que se embarcará en el buque escuela Juan Sebastián Elcano para dar la vuelta al mundo, y concluirá su formación en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia, sureste) al año siguiente (2025/26).

Tras los tres años de academias, tendrá el rango de teniente, en Tierra y Aire, y de alférez de navío, en la Armada.

Según la ministra de Defensa, Margarita Robles, Felipe VI "tenía especial interés" en que la formación militar de la princesa "se hiciera de la manera más rápida posible", una vez terminados sus estudios de bachillerato.

La ministra recordó que la Constitución española adjudica al jefe del Estado el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Al margen de la formación militar, la princesa Leonor tiene pendiente jurar la Constitución ante el Congreso al alcanzar la mayoría de edad, como establece la Constitución.

Por EFE