La princesa Eugenia, hija de Andrés de York y Sarah Ferguson, anunció su segundo embarazo

En compañía de su primogénito August y con una foto tomada por su esposo el empresario inmobiliario Jack Brooksbank, la princesa Eugenia de York anunció su segundo embarazo con un tierno posteo en Instagram.

"Estamos muy emocionados de compartir que durante el verano habrá un nuevo miembro en la familia", escribió Eugenia junto a la imagen en la que aparece muy sonriente junto al pequeño August, quien besa su pancita. Aunque en diciembre algunos medios británicos dieron pistas sobre el estado de la princesa, de 32 años, la confirmación causó gran alegría entre sus seguidores de Instagram.

La sobrina del rey Carlos III y su esposo han logrado mantener sus vidas alejadas de los compromisos reales y aunque mantienen una relación cordial con la familia real británica han mantenido su propio rumbo.

Hace apenas unos días, Eugenia participó en el Foro Económico Mundial y habló sobre la maternidad: "Cada decisión que tomo, lo hago pensando en crear un futuro mejor para mi niño, el mundo en el que él vivirá está en mis manos".

Sarah Ferguson, exesposa del príncipe Andrés y mamá de Eugenia, compartió su alegría con una foto de su nieto August y el siguiente mensaje: "¡Compartirás charcos, Augie! Magníficas noticias, estoy en el cielo. Muy agradecida".