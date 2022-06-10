¿Círculo o corazón? El tatuaje secreto y misterioso de la princesa Eugenia

REALEZA

En medio del glamour, un avistamiento inusitado llamó la atención en el jubileo de Isabel II: el tatuaje de la princesa Eugenia

LA NACION/ GDA

Londres se convirtió en el escenario de uno de los sucesos más grandes para la corona británica por las conmemoraciones del Jubileo de Platino de la Reina Isabel II. A lo largo de cuatro días, las calles del Reino Unido se tiñeron de fiesta para celebrar.

En consecuencia, fue el punto de reunión de la multitudinaria familia real. Príncipes, princesas, duques, condes y condesas (al igual que otras tantas personas portadoras de títulos nobiliarios) desfilaron por las calles de la capital al mismo tiempo que lucían sus mejores trajes.

Entre los múltiples episodios que fueron comentados por la audiencia, quizás uno de los más llamativos fue la inesperada revelación de la princesa Eugenia. La hija del príncipe Andrés y de Sarah Ferguson, nieta de la Reina Isabel, asistió al Servicio de Acción de Gracias en la Catedral de San Pablo junto a toda su familia para participar del homenaje a su abuela.

Su presencia captó rápidamente la atención ya que, para la ocasión, eligió un vestido de cuello alto y falda por debajo de las rodillas de un vivo color naranja ?obra de su diseñadora favorita, Emilia Wickstead? y lo acompañó con zapatos y un sombrero color negro. Sin embargo, no fue su look el que se destacó sino su peinado, el cual reveló un pequeño tatuaje.



La princesa suele tener el pelo suelto pero, en esta ocasión, lució un semi recogido que mostraba parte del cuello. De este modo, se pudo ver el círculo o corazón ubicado detrás de una de sus orejas. Eugenia no es la primera princesa o integrante de la corona en lucir tatuajes.

El tatuaje discreto de la princesa Eugenia. Foto: The mirror

El caso más recordado es el del rey Jorge V, quien ocupó el trono desde 1910 hasta 1936 y que contaba con múltiples tatuajes. Esto se debió a que él, al ser el segundo hijo, nunca pensó que iba a convertirse en mandatario y vivió gran parte de su vida como un integrante más de la Marina Real.

Tras la muerte de Alberto Víctor, su hermano mayor, él se vio obligado a abandonar su profesión y tomar el mando. Pasó a la historia como uno de los reyes más queridos de la historia del Reino Unido, a pesar de tener un gigantesco tigre tatuado en un brazo y un dragón rojo en el otro.

