La princesa Eugenia anunció el nacimiento de Ernesto, su segundo hijo junto a Jack Brookshank

Agencia EFE

La princesa Eugenia y su esposo Jack Brookshank anunciaron este lunes el nacimiento de su segundo hijo. La undécima en la línea de sucesión al trono del Reino Unido tuvo un varón al que llamó Ernesto Jorge Ronnie.

La hija menor del príncipe Andrés y Sarah Ferguson publicó en su cuenta de Instagram una foto del bebé, que nació el 30 de mayo a las 8:49 (7:49 GMT) con un peso de 3,2 kilos.

En otra imagen, se puede ver a su primer hijo, Augusto, de dos años, acariciando la cabeza de su hermano, acostado en su moisés.

"Lleva el nombre de su tatarabuelo Jorge, su abuelo Jorge y mi abuelo Ronaldo", escribe la princesa, de 33 años.

"Augie ya está encantado de ser un hermano mayor", añade, en referencia a Augusto Felipe Hawke, nacido por cesárea el 9 de febrero de 2021 en el hospital privado londinense de Portland.

La princesa Eugenia y Jack Brookshank, de familia aristocrática y que dirigió un club nocturno londinense, se casaron el 12 de octubre de 2018 en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor (a unos 40 kilómetros de Londres), donde está enterrada su abuela, la reina Isabel II, fallecida el 8 de septiembre de 2022.