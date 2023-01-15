La escritora Sue Reid y su teoría sobre la muerte de Lady Di: no fue un accidente sino un asesinato

Pasaron ya más de 25 años de la muerte de Lady Di a causa de un accidente automovilístico en el túnel del Puente de l'Alma en París, el cual aparentemente fue como consecuencia de que el conductor de su auto estaba bajo efectos del alcohol.

Sin embargo, la muerte de Diana siempre ha sido uno de los temas más controversiales y las teorías nunca han dejado de surgir, entre ellas, la más nueva por parte de la periodista del "Daily Mail", Sue Reid.

Gracias a años de investigación, la escritora afirma que el accidente de Lady Di podría haber sido causado por personas misteriosas abordo de motocicletas y que no se habría tratado de un hecho trágico, como se ha pensado todo este tiempo.

Punto por punto, los elementos confusos en el fallecimiento de Diana

La escritora Sue Reid afirma que en Francia muchas personas recuerdan el accidente y desde que el príncipe Harry comenzó a buscar información han surgido nuevos datos impactantes proporcionados por policías, habitantes y personas que pasaban en ese momento.

El motivo para 'atacar' a la princesa

No es un secreto que la familia real británica no estaba contenta con el romance entre Diana y Dodi Al Fayed, la princesa de Gales estaba recién divorciada y su nuevo novio era hijo de Mohamed Al Fayed, un empresario egipcio, dueño de Harrods.

Es por eso que resulta sospechoso que el accidente ocurriera 10 horas después de que Diana de Gales y Dodi llegaron a París luego de unas románticas vacaciones, en las que fueron captados por los paparazzi.

Las motocicletas en el túnel

El único sobreviviente del accidente fue el guardaespaldas Trevor Rees-Jones, quien en ese entonces reveló que algo extraño había ocurrido en el túnel y que no creía que se tratara del acoso de paparazzis.

"Un testigo que viajaba frente al auto en París dijo en la investigación que vio una motocicleta de alta potencia adelantar nuestro auto solo unos segundos antes del accidente", afirmó el sobreviviente.

Mientras que otro testigo asegura que vio dos motocicletas girar bruscamente y huir momentos después del hecho, aunque de acuerdo a las investigaciones, ningún conductor de moto fue encontrado.

Sue Reid afirma que en sus informes también aparecen las motos, sin embargo, no pertenecen a fotógrafos, como se ha hecho creer en tantos años; "Mis investigaciones han demostrado que los paparazzi que supuestamente acosaron a Diana hasta su muerte ni siquiera estaban en el túnel en el momento del accidente".

Un rayo láser para distraer al conductor Henri Paul

Testigos de la investigación que estuvieron cercanos al túnel revelan que visualizaron a una persona apuntar un 'feroz destello de luz blanca' sobre el conductor, situación que habría provocado el accidente y no la supuesta ingesta de bebidas alcohólicas por parte del chofer.

En ese entonces, además de culpar al conductor del auto se insinúo que los paparazzi habían contribuido al desatar una persecusión, sin embargo, fueron absueltos de cargos al no encontrar pruebas suficientes.

El Universal (GDA)