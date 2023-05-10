Kate Middleton, princesa de Gales, usó un icónico vestido que le conocemos de hace algunos años

Kate Middleton demuestra todo el tiempo su refinado estilo al vestir. Lo vimos con el traje rojo que usó en el concierto tras la coronación de Carlos III y ahora volvemos a tener esa sensación de ‘deja-vu’ con el impecable look que eligió para asistir a la Garden Party en el Palacio de Buckingham.

‘La moda es cíclica’, bien podría ser la frase que Kate Middleton se repite antes de vestirse para cumplir con sus labores de princesa. ¿Por qué? Pues gracias al atuendo que recuperó para esta especial ocasión: un femenino vestido celeste que pertenece a la coleccón Resort 2019 del diseñador libanés Elie Saab de diseño romántico compuesto por una falda larga con vuelo, cuello camisero y mangas largas que se unían armoniosamente gracias a la variedad de texturas como el tull, las transparencias, los bordados con detalles de perlas y el delicado lazo alrededor del cuello.

Kate Middleton en la Garden Party por la coronación de Carlos III Foto: AFP

Un atuendo que causó furor cuando asistió a una carrera de caballos en Ascot en el año 2019 y que pasó al recuerdo como uno de los más memorables de Kate y que mejor retrataban su estilo propio. Fiel a la combinación original del vestido, La princesa de Gales lo llevó con el mismo sombrero con una flor debajo de la ala ancha, un bolso de mano plateado y tacones en punta.

Y aunque hasta el mismo estilo de maquillaje llevó (ojos con ligero efecto ahumado y labios nude), lo que sí cambió fueron los pendientes. Si en el 2019, llevó unos clásicos de piedras colgantes. Ahora, decidió optar por un moderno diseño de aros.

Aquí, el mismo vestido de la alegre colección de Elie Saab que Kate Middleton llevó con el pequeño detalle de las mangas modificadas para mostrar un estilo más sobrio y acorde a las reglas de vestimenta de la corona.

Kate Middleton en la Garden Party por la coronación de Carlos III Foto: JONATHAN BRADY/AFP fotos

El Comercio (GDA)

