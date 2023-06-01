Estas son algunas de las normas más extrañas y hasta fuera de época que debe seguir la realeza británica

La Nación (GDA)

Ya pasó mucho tiempo de la polémica entrevista televisiva del príncipe Harry y Meghan Markle con Oprah Winfrey, pero podemos recordar que en ella revelaron muchas de las tensiones que sintieron como miembros de la corona británica, entre ellas, las estrictas y anticuadas normas de etiqueta que deben cumplir los miembros de la monarquía.

A continuación, se detallan las siete pautas más rigurosas que están obligados a cumplir los Windsor.

1. Prohibido quitarse el abrigo

Los miembros de la realeza no pueden sacarse sus abrigos en público. Según la revista OK!, la tradición real establece que si una mujer miembro de la familia real británica se quitara el abrigo delante de otras personas, se consideraría “poco femenino”. Pero esta norma no es solamente para las mujeres de la corona, sino que también se aplica a los hombres, a los que se les pide lleven el abrigo puesto hasta que se encuentren en privado. Sin embargo, algunos de los miembros más jóvenes de la monarquía no cumplen esta regla.

2. Nada de selfies

Según explicó Markle en repetidas ocasiones en las que se encontraba con sus fanáticos, los miembros de la realeza no pueden tomarse selfies. En 2017, mientras estaba parada frente a una multitud en Nottingham y ante el pedido reiterado de sus fanáticos, la esposa del príncipe Harry aseguró: “No se nos permite hacernos selfies”.

3. Llevar siempre una vestimenta negra

Es sabido que los miembros de la familia real viajan todo el tiempo y llevan consigo mucho equipaje. Por esta razón, entre las piezas básicas de su guardarropa de viaje están obligados a guardar siempre un atuendo negro. Esta norma es para asegurar que entre las mudas de ropa que introducen en sus valijas haya siempre una indumentaria adecuada para vestir en caso de que algún dignatario, un político e, incluso, un miembro de la familia, muera de forma inesperada.

4. Caminar detrás del rey

Como el rey Carlos III es la cabeza de la familia real británica, siempre tiene que caminar por delante de las demás personas. En los compromisos públicos, Su Majestad debe estar delante del resto de sus acompañantes, quienes además tiene que hacer una reverencia o un saludo cuando estén frente a el. E

5. Los hombres de la familia real no pueden usar pantalón corto después de los ocho años

Aunque muy pocas veces se ha visto a niño de la monarquía con pantalones cortos, es habitual que los puedan usar hasta los ocho años. Porque, a partir de esa edad, los varones tienen que usar pantalón largo. Las mujeres de la familia real tampoco pueden ser fotografiadas en un acto formal o en público con pantalón corto.

6. Las tiaras solo se pueden usar después de las 6 de la tarde

Las diademas están reservadas para las ocasiones formales y los eventos nocturnos de la familia real. Por eso, una mujer miembro de la corona no puede lucir estas exquisitas joyas antes de las 6 de la tarde porque el tocado de diamantes se considera una “vestimenta formal”.

7. No dormir mientras el rey está despierto

En las reuniones de la monarquía inglesa es tradición que todo el mundo se abstenga de retirarse a la cama hasta que el monarca también haya decidido hacerlo.