El príncipe Harry y Meghan Markle disfrutaron de un recital Beyoncé y alejan los rumores de separación

El Universal (GDA)

Durante el fin de semana, el príncipe Harry y Meghan Markle fueron captados disfrutando de un romántico momento en el concierto que Beyoncé ofreció en el estadio SoFi de Los Ángeles y alejaron un poco los rumores de separación.

Los duques de Sussex fueron cautivados por el impresionante talento y producción que la cantante estadounidense ofrece con su tour "Renaissance". Ambos se convirtieron en el centro de atención en uno de los palcos del estadio junto a algunos de sus amigos y Doria Ragland, la mamá de la exactriz estadounidense.

Los padres de Archie y Lilibet Diana se veían relajados y contentos, aunque algunos tabloides británicos han asegurado que el hijo del rey Carlos III parecía "miserable", durante una de las canciones más románticas de Beyoncé, "Love On Top", Harry y Meghan compartieron un romántico momento mientras se abrazaban.

Para el concierto, Meghan Markle se decantó por una falda plateada brillante y una blusa blanca mientras que Harry optó por una remera y saco gris junto a un pantalón blanco, colores que la propia Beyoncé pidió a sus fans mediante redes sociales.

La aparición de los duques de Sussex ocurre días antes del primer aniversario luctuoso de Isabel II, quien falleció el 8 de septiembre en su castillo de Balmoral, Escocia. Aunque la familia real británica aparentemente no realizará ningún evento de conmemoración, Harry y Meghan planean honrar a la monarca desde la distancia.