El príncipe Andrés enfrenta a Carlos III: no se mudará hasta que Sarah Ferguson se recupere

El Universal (GDA)

El príncipe Andrés se separó de Sarah Ferguson en 1992 pero sus caminos se volvieron a estrechar una década después y desde entonces viven juntos aunque cada uno tenga su vida por separado. En la actualidad, Andrés de York está al cuidado de Ferguson tras la mastectomía que se le practicó por tener cáncer de mama.

Esta situación fue la excusa perfecta para que el hijo favorito de la ya fallecida reina Isabel II se enfrente a su hermano, el rey Carlos III. Este asegura que las circunstancias le impiden desalojar su histórica casa como se le exigió y se mude a Frogmore Cottage, la que era casa de Meghan Markle y el príncipe Harry.

La orden no fue acatada por Andrés debido a que no tiene el menor interés de dejar Royal Lodge aunque le urjan reparaciones debido a su antigüedad y él no tenga el dinero suficiente para cubrir los gastos.

Hasta el momento no se sabe el tiempo que tomará la recuperación de Sarah Ferguson ni el tratamiento que llevará para su total recuperación pero todo hace suponer que se avecina una nueva crisis en la familia real británica.

