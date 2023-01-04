El príncipe Andrés contra las cuerdas: Virginia Giuffre pronto podrá hablar del presunto abuso sexual

Desde que falleció su madre, la reina Isabel II, la gran preocupación de Andrés de York era respecto a su papel dentro de la monarquía británica y las limitaciones que su hermano, el ahora rey Carlos III, le implementa.

Sin embargo esto puede cambiar pronto como consecuencia de que su acuerdo con Virginia Giuffre, presunta víctima de abuso sexual, llegará a su fin dentro de unas semanas y después de 2 años podrá hablar públicamente sobre la situación.

Aunque las acusaciones de la activista por agresión física y emocional llegaron en 2021, fue en febrero de 2022 que Andrés de York y Virgina Giuffre lograron llegar a un acuerdo económico fuera de los tribunales.

Según "Daily Mail", dicho acuerdo constó de 12 millones de euros, de los cuales, 2 millones fueron destinados a su organización benéfica en la que ayuda a víctimas de abuso sexual.

Actualmente la activista, de 39 años, vive en Australia y como el acuerdo le impide hablar se ha mantenido al márgen de los reflectores; pero a partir de febrero, si es que lo desea, podrá publicar su testimonio en libros o entrevistas.

De acuerdo a lo que reporta el tabloide británico, Virgina Giuffre afirma haber sido obligada a tener encuentros íntimos con el duque de York mientras ella tenía 17 años, tiempo en el que Andrés era gran amigo del pederasta Jeffrey Epstein.

Desde que se conoció el escándalo, Andrés de York fue degradado de la familia real británica, sin embargo, mantenía ciertas preferencias al ser 'el hijo favorito' de la fallecida monarca Isabel II.

El Universal (GDA)

