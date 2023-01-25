¿Dónde está Meghan Markle? La misteriosa desaparición de la duquesa por el libro del príncipe Harry

El Universal (GDA)

Desde que el príncipe Harry es el foco de todos los flashes por el lanzamiento de su autobiografía, no lo hemos visto junto a Meghan Markle, cuya ausencia ha generado mucha curiosidad.

Casados desde mayo de 2018, los duques de Sussex siempre habían demostrado gran unión al acompañarse a casi todos lados, algo que no ocurrió en las últimas semanas.

"En la sombra", se publicó el pasado 10 de enero y durante toda la gira promocional Meghan no apareció por alguna extraña razón.

De acuerdo con "Daily Mail", Markle, de 41 años, ha preferido mantenerse ajena y cautelosa ante las revelaciones del príncipe, de 38 años, porque reconoce que no es su momento de 'brillar'.

La última vez que el matrimonio apareció en público fue durante los primeros días de diciembre en la gala organizada por la Fundación de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, misma que reconoció su trabajo en la fundación Archewell.

No obstante, de acuerdo con "The Telegraph", la exactriz apoyó completamente a su esposo cuando se encontraba redactando sus memorias, un progreso que el mismo Harry ha definido como una catarsis.

Por otro lado, especialistas de "Daily Mail" apuntan a que otro posible motivo por el que Meghan no ha hecho eco a "En la sombra" es por su intención de buscar un puesto dentro de la política en unos años.

Harry y Meghan actualmente viven en Estados Unidos y hace un mes estrenaron su docuserie en Netflix contando su propia historia dentro de la familia real.

Las tensas declaraciones del príncipe en el libro lograron que este se convierta en el más vendido en Reino Unido. Así lo ha reportado la empresa Nielsen BookData, cuyos datos afirman que su obra vendió más de 467 mil ejemplares.

