Diagnóstico de melanoma maligno fue un "shock" para Sarah Ferguson, ex esposa del príncipe Andrés

Agencia EFE

La duquesa de York, Sarah Ferguson, admitió que recibir el diagnóstico de un melanoma maligno le supuso un "shock" y agradeció los "muchos mensajes de amor y apoyo" recibidos, en un mensaje colgado en su cuenta de Instagram.

"Me he tomado algún tiempo para mí porque me han diagnosticado un melanoma maligno, una forma de cáncer de piel, y el segundo en menos de un año después de que me diagnosticaran cáncer de mama el pasado verano y de haberme sometido a una mastectomía y cirugía reconstructiva", señala Ferguson, exesposa del príncipe Andrés, en su mensaje.

La madre de las princesas Eugenia y Beatriz considera que "fue gracias a la gran vigilancia" mostrada por su dermatólogo que se le pudo detectar el melanoma.

"Como es natural, otro diagnóstico de cáncer ha sido un 'shock' pero estoy de buen humor y agradecida por los muchos mensajes de amor y apoyo", afirma.

El portavoz oficial de la excuñada del rey Carlos III comunicó ayer que se le había detectado el nuevo cáncer, que se le pudo identificar tras haberle sido extirpado un lunar canceroso durante el tratamiento al que la duquesa ya se sometía por un cáncer de pecho que se le detectó el pasado verano.

Ese portavoz señaló que el dermatólogo de la exnuera de la fallecida reina Isabel II "pidió extirpar varios lunares y analizarlos, al mismo tiempo que la duquesa era sometida a cirugía reconstructiva tras su mastectomía, y uno de ellos ha sido identificado como canceroso".

Sarah se muestra "increíblemente agradecida" a su equipo médico y cree que su experiencia "pone de manifiesto la importancia de comprobar el tamaño, forma, color y textura y emergencia de nuevos lunares que pueden ser una señal de melanoma".

"Estoy descansando en casa con mi familia, sintiéndome bendecida por contar con su amor y apoyo", agrega.