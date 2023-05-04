¿Cuál será el rol del príncipe William en la coronación de su padre, el rey Carlos III?

La familia real británica ajusta detalles para la coronación de Carlos III. El último evento de esta naturaleza fue la coronación de Isabel II en junio de 1953 y de momento se desconocen las modificaciones que el monarca ha establecido.

Sin embargo, ya se conoce el papel clave que desempeñará el príncipe William, heredero al trono, durante el evento más importante de su papá quien también contará con la presencia del príncipe Harry.

De acuerdo con "Vanity Fair", el príncipe William será el encargado del "Homenaje de la sangre real", es decir, de jurar lealtad ante Carlos III después del arzobispo de Canterbury, Justin Welby. Dicha acción será realizada de rodillas mientras menciona la siguiente frase: "Yo, William, príncipe de Gales, te juro lealtad, fidelidad y dedicación, y te serviré como fiel vasallo. Que Dios me ayude".

En la coronación de Isabel II, dicho juramento fue recitado por su esposo, el príncipe Felipe.

Según los reportes, el príncipe William será el único miembro de la familia real que mencionará algo durante la ceremonia de coronación. Su hijo, el príncipe George, también participará como paje de honor.

Por su parte, el príncipe Harry aparentemente será sentado algunas filas detrás de los miembros principales de la monarquía, hecho que de confirmarse sería una muestra de que sus declaraciones en definitiva mermaron para siempre su relación con la familia real.

El Universal (GDA)