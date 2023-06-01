¿Cuál fue el cruel apodo que Kate Middleton recibió en la universidad por su noviazgo con el príncipe William?

La Nación (GDA)

Hoy en día, Kate Middleton es una de las mujeres más influyentes y respetadas por el lugar que ocupa en la familia real británica. Sin embargo, no siempre ocupó dicho lugar y, cuando era una más entre los cientos de estudiantes de la universidad St Andrews, debió enfrentar el desprecio de algunos de sus compañeros quienes, debido a sus orígenes, le pusieron un desagradable apodo.

Kate Middleton nació el 9 de enero de 1982 en la ciudad inglesa de Reading, ubicada en el condado de Berkshire, como la primera hija de un hogar de clase media. Aunque por parte de su padre contaba con cierto vínculo lejano con la corona inglesa, la realidad es que, durante gran parte de su infancia, tuvo una vida común y corriente. Iba al colegio, se juntaba con sus amigas y sus padres, Carole y Michael, trabajaban como azafata y despachador de vuelo en la aerolínea British Airways.

Su contexto cambió de manera repentina cuando el matrimonio Middleton decidió dejar atrás la profesión aérea y crearon Party Pieces, una empresa dedicada a la venta y distribución de artículos, decoración y demás productos para fiestas, eventos y diversos espectáculos. La arriesgada inversión rindió sus frutos y, poco después, se convertía en un próspero negocio que los impulsó económicamente.

Gracias a esto, tanto Kate como sus hermanas menores -Philippa (Pippa) , de 36 años y James de 32- pudieron acceder a las mejores escuelas e instituciones educativas que el Reino Unido tiene para ofrecer, hecho que cambió rotundamente la vida de la actual princesa de Gales.

Finalizados sus estudios medios, Kate comenzó a estudiar historia del arte en la universidad escocesa St Andrews en donde, en el 2001, conoció al príncipe William. Pero, mucho antes de ser la heredera al trono, debió enfrentar el desprecio de muchos de sus compañeros, quienes la burlaban y criticaban por sus orígenes.

Así lo contó la escritora Katie Nicholls en el podcast Vanity Fair Dynasty, en donde reveló que los estudiantes “más estirados” le decían “doors to manual” (en español ‘puertas a modo manual’), frase que dicen las azafatas una vez que el avión finaliza el aterrizaje. Con esto, hacían referencia al trabajo de Carole antes de la creación de la empresa que los integró a la clase alta.

Según la misma escritora, la madre de George, Charlotte y Louis nunca dejó que esto la afectara a pesar de que no le gustaba para nada el apodo despectivo. “En su defensa, Kate nunca fue parte de los estirados de las clases altas que acudían a esa universidad”, aseveró la periodista dedicada a la familia real.

Este no se trata del único sobrenombre burlón que la actual Catherine Elizabeth Middleton tuvo que soportar a lo largo de los años. Y es que, durante mucho tiempo, la prensa británica la nombró “Waity Katie” (un juego de palabras con “wait”, que significa “esperar” en inglés) debido a que estuvo diez años de novia con el príncipe William antes de que le propusiera matrimonio.

