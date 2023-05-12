¿Cuál es la diferencia entre reina consorte y reina, titulo que finalmente lleva Camilla?

El pasado sábado Camilla Parker dejó de ser una reina consorte para convertirse en Reina del Reino Unido. Si bien suena más oficial, el cambio de títulos no significa ninguna diferencia práctica en el papel de la integrante de la familia real de 75 años.

Las reinas consortes no comparten formalmente los poderes del soberano y eliminar la parte de “consorte” del título tampoco cambia esto. No obstante, el título marca un hito en el camino de décadas de Camilla para rehabilitar su imagen, de ser alguien que alguna vez fue vilipendiada como la otra mujer en el primer matrimonio de Carlos con la princesa Diana, a una integrante de la realeza de alto rango aceptada en gran medida por el público británico.

Vale la pena explicar que, de acuerdo con la Real Academia Española, no es lo mismo 'monarca' que 'rey', aunque equivocadamente se usa como un sinónimo, ya que el sustantivo monarca señala a un ‘jefe del Estado de un reino’. Por lo tanto, el monarca solo es Carlos III y no Camilla, aunque haya sido coronada como reina.

La duda de qué título tendría Camilla cuando Carlos se convirtiera en Rey había sido durante mucho tiempo un tema de controversia, debido a la sensibilidad sobre su condición como segunda esposa de Carlos.

Camilla y su primer esposo, Andrew Parker-Bowles, se divorciaron en 1995, poco después de que Carlos diera una explosiva entrevista televisiva en la que admitía su relación con ella. Carlos y Diana se divorciaron al año siguiente. En 1997, hubo una gran aflicción mundial cuando Diana murió en un accidente automovilístico. Camilla y Carlos esperaron hasta 2005 para casarse en una ceremonia civil privada y discreta.

Durante muchos años, no estaba claro si finalmente se convertiría en reina.

La reina Isabel II resolvió el asunto el año pasado, cuando dio la bendición para que Camilla fuera conocida como reina consorte. El respaldo fue ampliamente visto como una señal formal de que la familia real finalmente había aceptado a Camilla como un miembro principal respetado.

El mes pasado, las invitaciones oficiales para la coronación del palacio de Buckingham se refirieron a Camilla como “reina Camilla” por primera vez. En ese momento, los medios británicos informaron que los funcionarios del palacio creían que era un momento apropiado para presentar el título, porque habían transcurrido varios meses desde la muerte de Isabel en septiembre.

La reina consorte más reciente en la historia británica era la esposa de Jorge VI, la reina Isabel, conocida como “La reina” y más tarde como 'reina madre'.

El Universal (GDA)

