¿Cómo reaccionaron William y Kate ante el embarazo de Meghan? Así recuerda el príncipe Harry ese momento

En el otoño boreal del 2018, el príncipe Harry y Meghan Markle se enteraron del embarazo de Archie y contaron la noticia a los más cercanos en St. George’s Hall durante la fiesta de casamiento de la princesa Eugenia.

Ahora, en su libro de memorias, Harry reveló si su hermano William reaccionó de acuerdo con lo esperado al enterarse de la buena nueva.

“Estábamos en una habitación grande, con armaduras en las paredes”, detalló Harry en un extracto de sus próximas memorias, Spare. “Cuarto extraño, momento extraño”, agregó. El expiloto militar le dio a su hermano la noticia en voz baja y éste “sonrió y dijo ‘debemos decírselo a Kate’”.

Entonces, a pesar de que la princesa Kate Middleton estaba ocupada, fueron a buscarla y le contaron la novedad. “Ella también mostró una gran sonrisa y una calurosa felicitación”, rememoró Harry. “Ambos reaccionaron exactamente como esperaba, como deseaba”, continuó.

En su autobiografía, el príncipe también hace alusión al momento en el que habló con su padre sobre el embarazo. “Justo antes de una recepción con bebidas para los novios, acorralamos a papá en su estudio”, explicó Harry y señaló que estaban en el castillo de Windsor. “Estaba encantado de saber que iba a ser abuelo por cuarta vez; su amplia sonrisa me puso feliz”, aseveró.

Por su parte, Harry se enteró de que iba a ser padre por primera vez después de que Meghan se hiciera una serie de pruebas de embarazo caseras. En su libro, reveló que se quedó dormido mientras su esposa se las hacía.

Cuando se despertó vio que Meghan había dejado las varitas de las pruebas en su mesa de luz junto “a la caja azul con el cabello de mi madre”. El duque dijo que sintió a su madre Diana a su lado en ese momento. “Veamos qué puede hacer mamá con esta situación”, escribió en sus memorias, antes de ver las pruebas que eran de color azul brillante. “Pensé: ‘Gracias, mami’”, sumó.

En junio de 2021, los duques de Sussex tuvieron una hija a la que llamaron Lilibet, que ahora tiene 19 meses. La pareja abandonó su papel en la monarquía británica a principios de 2020 y hoy viven en California junto con sus dos hijos.

En su autobiografía, Harry también reflexionó sobre la paternidad y recordó cómo se sintió cuando su hermano y Kate le dieron la bienvenida a su segunda hija, la princesa Charlotte, que ahora tiene siete años.

Harry estaba en Australia cuando se enteró de que era tío por segunda vez. En este sentido, relató que si bien estaba “muy feliz por eso”, cuando un periodista le habló sobre Charlotte, la conversación tomó un giro muy extraño: “Un periodista me preguntó al respecto como si hubiera recibido un diagnóstico terminal”, escribió el fundador de Invictus Games, y agregó que le dijo a la prensa en ese momento que estaba “muy emocionado” por William y Kate.

En Spare también recuerda cuál fue su reacción cuando le preguntaron si le importaba ser ahora el quinto en la línea de sucesión después de su padre, su hermano, su sobrino George y Charlotte. El príncipe cuenta que le hizo gracia la pregunta y que respondió bromeando: “En primer lugar, es bueno estar más lejos del centro de un volcán. Segundo, ¿qué clase de monstruo pensaría en sí mismo y en su lugar en la línea de sucesión en este momento, en lugar de dar la bienvenida a una nueva vida en el mundo?”.

La Nación (GDA)